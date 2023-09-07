Бизнес просят высказаться: в Беларуси проводят исследование, чтобы понять, что нужно предпринимателям

Источник материала: ProBusiness

Белорусский институт стратегических исследований проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности, сообщили в Минэкономики. Опрос анонимный, в нем могут принять участие все заинтересованные.

По заверениям инициаторов исследования, полученные результаты позволят определить возможные эффекты от планируемой в стране трансформации системы малого и среднего предпринимательства, а также выработать предложения по ее совершенствованию.

Опрос анонимный. Результаты будут использоваться в обобщенном виде.

Заполнить анкету можно здесь .

Напомним, что сейчас в правительстве идет подготовка к обсуждению видов деятельности, разрешенных для ИП . По данным источника «Office Life» , совещание пройдет под председательством первого вице-премьера Николая Снопкова. Все это происходит в ожидании принятия парламентом закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности».

Известно, что новый вариант перечня уже подготовлен Минэкономики. Его и будет обсуждать правительство. Однако один из вариантов — обойтись вообще без списка разрешенной деятельности. При таком исходе предпринимателям будет предоставлен какой-то срок для перехода в юрлица. Стимулировать этот процесс будет рост налоговой нагрузки на ИП.