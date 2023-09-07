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Бизнес просят высказаться: в Беларуси проводят исследование, чтобы понять, что нужно предпринимателям
07.09.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусский институт стратегических исследований проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности,
По заверениям инициаторов исследования, полученные результаты позволят определить возможные эффекты от планируемой в стране трансформации системы малого и среднего предпринимательства, а также выработать предложения по ее совершенствованию.
Опрос анонимный. Результаты будут использоваться в обобщенном виде.
Заполнить анкету можно
Напомним, что сейчас в правительстве идет подготовка к обсуждению
Известно, что новый вариант перечня уже подготовлен Минэкономики. Его и будет обсуждать правительство. Однако один из вариантов — обойтись вообще без списка разрешенной деятельности. При таком исходе предпринимателям будет предоставлен какой-то срок для перехода в юрлица. Стимулировать этот процесс будет рост налоговой нагрузки на ИП.
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Бизнес просят высказаться: в Беларуси проводят исследование, чтобы понять, что нужно предпринимателям
Белорусский институт стратегических исследований проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской...
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