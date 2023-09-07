Учения ОДКБ успешно прошли на территории Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полигоне «Брестский» завершились учения «Боевое братство-2023». В маневрах участвовали представители Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает «МИР 24».

Учитывали опыт разных стран и новые технологии. Впервые участники от стран ОДКБ отработали десантирование с высоты 180 метров. Использовали беспилотники для разведки и корректировки огня.

«Уже выработан механизм, когда мы чувствуем плечо друг друга. Можно отметить международное сотрудничество по работе штаба Коллективных сил. Когда штаб работает как один элемент, без всяких сбоев, все понимают свою роль и место – это главное», – отметил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко.

«Мы традиционно отрабатываем и делаем акцент на вопросы управления, организации взаимодействия между подразделениями, представляющими различные вооруженные силы, силовые структуры и государства ОДКБ. С задачей справились, и весьма успешно», – заявил начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.