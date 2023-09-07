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Учения ОДКБ успешно прошли на территории Беларуси
07.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полигоне «Брестский» завершились учения «Боевое братство-2023». В маневрах участвовали представители Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает «МИР 24».
Учитывали опыт разных стран и новые технологии. Впервые участники от стран ОДКБ отработали десантирование с высоты 180 метров. Использовали беспилотники для разведки и корректировки огня.
«Мы традиционно отрабатываем и делаем акцент на вопросы управления, организации взаимодействия между подразделениями, представляющими различные вооруженные силы, силовые структуры и государства ОДКБ. С задачей справились, и весьма успешно», – заявил начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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В маневрах «Боевое братство-2023» участвовали представители Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана,
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