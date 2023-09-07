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Учения ОДКБ успешно прошли на территории Беларуси

07.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учения ОДКБ успешно прошли на территории Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

На полигоне «Брестский» завершились учения «Боевое братство-2023». В маневрах участвовали представители Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана, сообщает «МИР 24».

Учитывали опыт разных стран и новые технологии. Впервые участники от стран ОДКБ отработали десантирование с высоты 180 метров. Использовали беспилотники для разведки и корректировки огня.

«Уже выработан механизм, когда мы чувствуем плечо друг друга. Можно отметить международное сотрудничество по работе штаба Коллективных сил. Когда штаб работает как один элемент, без всяких сбоев, все понимают свою роль и место – это главное», – отметил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Вадим Денисенко.

«Мы традиционно отрабатываем и делаем акцент на вопросы управления, организации взаимодействия между подразделениями, представляющими различные вооруженные силы, силовые структуры и государства ОДКБ. С задачей справились, и весьма успешно», – заявил начальник объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Учения стран ОДКБ прошли в Брестской, Гродненской и Минской областях. Свои навыки отработали силы оперативного реагирования, разведчики, летчики, медики, специалисты по радиационной, химической и биологической защите. Всего в ходе маневров было задействовано более 2500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Следующий этап учений – миротворческая операция. Ее планируют провести в Кыргызской Республике.



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В маневрах «Боевое братство-2023» участвовали представители Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана,
 
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