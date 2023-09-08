|
Беларусь и Экваториальная Гвинея будут создавать совместные производства
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск посетил президент Экваториальной Гвинеи с официальным визитом. Александр Лукашенко предложил увеличить товарооборот и создать совместные производства. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Идем по пути нашего великого счастья» – слова гимна Экваториальной Гвинеи. Он звучит во Дворце независимости впервые. Свою независимость африканская страна обрела чуть больше полувека назад. Но борется за нее до сих пор. И это лейтмотив переговоров на высшем уровне.
«Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Вы должны знать, что вы для нас не чужие», – заверил белорусский лидер.
«Мы понимаем, что речь идет об обретении номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма. Имперские колониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны. Продолжают забирать наши природные ресурсы», – сказал президент Республики Экваториальная Гвинея.
Экваториальная Гвинея богата ресурсами. Лидирует по запасам бокситов, имеет залежи нефти, газа, золота, алмазов. При этом входит в топ самых бедных стран мира.
Беларусь, как часть Евразийского экономического союза, может стать для Экваториальной Гвинеи проводником к новым рынкам, товарам и услугам. В свою очередь африканская страна для Минска – ворота в густонаселенный континент. Белорусский лидер предложил не просто продавать, а создавать товары вместе.
«Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею, сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже», – подчеркнул Лукашенко.
«Мы разделяем готовность к реальной кооперации. Она позволит нам реализовать весь потенциал. Это поможет не только Экваториальной Гвинее, но и другим странам Африки, которые страдают от нищеты. Мир нуждается в изменениях. И они должны происходить через создание новых альянсов», – заявил президент Экваториальной Гвинеи.
Итог переговоров – пакет двусторонних документов. Это программа действий для правительств обеих стран. Их задача – развивать сотрудничество по многим направлениям от экономики до гуманитарной сферы. Александр Лукашенко призвал не затягивать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты двух стран подписали пакет документов о сотрудничестве в различных сферах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)