Беларусь и Экваториальная Гвинея будут создавать совместные производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск посетил президент Экваториальной Гвинеи с официальным визитом. Александр Лукашенко предложил увеличить товарооборот и создать совместные производства. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Идем по пути нашего великого счастья» – слова гимна Экваториальной Гвинеи. Он звучит во Дворце независимости впервые. Свою независимость африканская страна обрела чуть больше полувека назад. Но борется за нее до сих пор. И это лейтмотив переговоров на высшем уровне.

«Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Вы должны знать, что вы для нас не чужие», – заверил белорусский лидер.

«Мы понимаем, что речь идет об обретении номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма. Имперские колониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны. Продолжают забирать наши природные ресурсы», – сказал президент Республики Экваториальная Гвинея.

Экваториальная Гвинея богата ресурсами. Лидирует по запасам бокситов, имеет залежи нефти, газа, золота, алмазов. При этом входит в топ самых бедных стран мира. Беларусь предлагает помощь африканской республике в разведке и добыче полезных ископаемых. А также свой опыт и технологии в разных сферах.

«Беларусь в отличие от западных «демократизаторов» готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии», – сказал Александр Лукашенко.

Беларусь, как часть Евразийского экономического союза, может стать для Экваториальной Гвинеи проводником к новым рынкам, товарам и услугам. В свою очередь африканская страна для Минска – ворота в густонаселенный континент. Белорусский лидер предложил не просто продавать, а создавать товары вместе.

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