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Лукашенко: Беларусь готова оказать технологическую помощь Африке

07.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова оказать технологическую помощь Африке
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Будущее планеты во многом принадлежит Африке. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с коллегой из Экваториальной Гвинеи Обиангом Нгемой, передает «МИР 24».

«Я рад тем процессам, которые сегодня проходят в Африке. Африка развивается. Государства африканского континента приобретают свою независимость. Африка освобождается от своего колониального наследства. Мы всячески привержены этому процессу. Мы технологичная страна, и готовы эти технологии передать вашей стране и африканскому народу. Вы должны знать, что вы для нас не чужие», – отметил Александр Лукашенко.

«Мы не забываем, что страны Советского Союза сыграли большую роль в освобождении африканского континента от колониальной зависимости. И продолжают это делать. Мы приближаемся к празднованию столетия обретения независимости рядом африканских государств. Но при этом мы понимаем, что речь идет об обретении номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма», – сказал президент Республики Экваториальная Гвинея.

Глава африканской республики прибыл в Минск с официальным визитом. Встречали гостя во Дворце независимости со всеми почестями: красной ковровой дорожкой, оркестром и ротой почетного караула. Затем лидеры отправились на переговоры в узком и широком составах. Александр Лукашенко тепло поприветствовал коллегу. И заверил: Беларусь будет поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.

По итогам визита делегации из Экваториальной Гвинеи будет подписан ряд документов о сотрудничестве между министерствами иностранных дел, сельского хозяйства, культуры, образования и правительствами обеих стран.



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Теги: Минск
 
 
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По итогам визита в Минск делегации из Экваториальной Гвинеи будет подписан ряд документов о сотрудничестве.
 
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