Лукашенко: Беларусь готова оказать технологическую помощь Африке

«Мы не забываем, что страны Советского Союза сыграли большую роль в освобождении африканского континента от колониальной зависимости. И продолжают это делать. Мы приближаемся к празднованию столетия обретения независимости рядом африканских государств. Но при этом мы понимаем, что речь идет об обретении номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма», – сказал президент Республики Экваториальная Гвинея.

Глава африканской республики прибыл в Минск с официальным визитом. Встречали гостя во Дворце независимости со всеми почестями: красной ковровой дорожкой, оркестром и ротой почетного караула. Затем лидеры отправились на переговоры в узком и широком составах. Александр Лукашенко тепло поприветствовал коллегу. И заверил: Беларусь будет поддерживать страны Африки в их стремлении к независимости.

По итогам визита делегации из Экваториальной Гвинеи будет подписан ряд документов о сотрудничестве между министерствами иностранных дел, сельского хозяйства, культуры, образования и правительствами обеих стран.