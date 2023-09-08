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15 сентября завершится льготный период подачи конкурсных работ

08.09.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

15 сентября завершится льготный период подачи конкурсных работ

Фестиваль рекламы ЛАМА продолжает прием конкурсных работ. В этом году основной этап приема проектов продлится до 10 октября, однако до 15 сентября подать конкурсные кейсы можно по льготной стоимости.

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard — как глобальная финансовая и технологическая компания не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Конкурсные работы можно загрузить онлайн: проекты принимаются только от участников из Беларуси, однако их работы могут быть реализованы как на внутреннем, так и внешних рынках.

Ежегодно участники конкурса демонстрируют творческую и профессиональную состоятельность, чтобы войти в топ Рейтинга креативности агентств, который формируется с учетом профессиональных достижений — побед на фестивалях креативности и эффективности.

Победы в проектах в сфере маркетинга и коммуникаций служат одним из ключевых факторов при выборе партнеров не только для локальных, но и международных брендов.

Всего на Фестивале 118 номинаций: широкий спектр конкурсов дает возможность представителям индустрии маркетинга и рекламы продемонстрировать свои лучшие проекты, реализованные в период с 1 января 2022 по 10 октября 2023 года.

В этом году в списке конкурсов появились еще две специальные номинации: «Маркетинговая эффективность» и «Инновационные решения в маркетинге и рекламе». В номинации «Маркетинговая эффективность» участники могут подать проекты, реализованные за последние два года.

Оценивать конкурсные проекты будут два состава жюри: агентский и клиентский.

Индустриальную вертикали — судит агентский состав жюри.

Категорийную вертикаль судит — клиентский состав жюри.

В составы жюри войдут ярчайшие представители индустрии маркетинга и рекламы, на счету которых многочисленные награды на международных и локальных фестивалях.

Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях «Рекламные кампании», «Медиа», «Промо&Активации», «PR», «Маркетинговая эффективность» помимо оригинальности идеи и ее реализации, учитываются конкретные коммерческие и маркетинговые результаты, либо другие цели, представленные по достигнутым KPI. В конкурсных категория «Маркетинговая Эффективность» и «Инновационные решения в маркетинге и рекламе» критериями оценки выступают: креатив — 25%, стратегия — 25%, результаты — 50%.

Подробнее ознакомиться с полным перечнем конкурсов/номинаций и условиями участия, а также загрузить конкурсные проекты можно на lamafest.by.

 
 
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Фестиваль рекламыЛАМА продолжает прием конкурсных работ. В этом году основной этап приема проектов продлится до 10 октября, однако до 15 сентября подать конкурсные...
 
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