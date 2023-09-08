|
15 сентября завершится льготный период подачи конкурсных работ
08.09.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль рекламы ЛАМА продолжает прием конкурсных работ. В этом году основной этап приема проектов продлится до 10 октября, однако до 15 сентября подать конкурсные кейсы можно по льготной стоимости.
Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard — как глобальная финансовая и технологическая компания не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.
Конкурсные работы можно загрузить
Ежегодно участники конкурса демонстрируют творческую и профессиональную состоятельность, чтобы войти в топ
Победы в проектах в сфере маркетинга и коммуникаций служат одним из ключевых факторов при выборе партнеров не только для локальных, но и международных брендов.
Всего на Фестивале
В этом году в списке конкурсов появились еще две специальные номинации: «Маркетинговая эффективность» и «Инновационные решения в маркетинге и рекламе». В номинации «Маркетинговая эффективность» участники могут подать проекты, реализованные за последние два года.
Оценивать конкурсные проекты будут два состава жюри: агентский и клиентский.
Индустриальную вертикали — судит агентский состав жюри.
Категорийную вертикаль судит — клиентский состав жюри.
В составы жюри войдут ярчайшие представители индустрии маркетинга и рекламы, на счету которых многочисленные награды на международных и локальных фестивалях.
Основными критериями оценки конкурсных работ обеих вертикалей являются креативная идея и ее воплощение. В конкурсных категориях «Рекламные кампании», «Медиа», «Промо&Активации», «PR», «Маркетинговая эффективность» помимо оригинальности идеи и ее реализации, учитываются конкретные коммерческие и маркетинговые результаты, либо другие цели, представленные по достигнутым KPI. В конкурсных категория «Маркетинговая Эффективность» и «Инновационные решения в маркетинге и рекламе» критериями оценки выступают: креатив — 25%, стратегия — 25%, результаты — 50%.
Подробнее ознакомиться с полным перечнем конкурсов/номинаций и условиями участия, а также загрузить конкурсные проекты можно на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль рекламыЛАМА продолжает прием конкурсных работ. В этом году основной этап приема проектов продлится до 10 октября, однако до 15 сентября подать конкурсные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)