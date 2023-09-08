Правовые аспекты торговли в ЕАЭС обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80% нарушений антимонопольного законодательства происходят по незнанию. Об этом заявил министр Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию Бахыт Султанов, сообщает «МИР 24».

Он рассказал, что белорусские фирмы активно работают на рынке Евразийского экономического союза. Но не все бизнесмены владеют нюансами антимонопольного права. В дискуссии участвовали почти сто бизнесменов. Цель встречи – избежать нарушений на трансграничных рынках по незнанию и помочь защитить себя в случае, если они все же произошли.

«Это нам позволяет иметь обратную связь с предпринимателями, поскольку бизнес это основной бенефициар нашей работы Евразийской интеграции, и от активности, от уровня знаний бизнеса, конечно, зависит и уровень нашей экономической интеграции», – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.

«На таких встречах чаще всего обсуждаются вопросы обеспечения свободной конкуренции, это участие в государственных закупках, ну и также соблюдение антимонопольного законодательства. Поэтому здесь вот разбираются детали, приводятся конкретные примеры разбирательств, которые проводила Евразийская экономическая комиссия», – рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

В этом году организация рассмотрела 10 споров с участием белорусских фирм. Крупных штрафов удалось избежать. Нарушители отделались предупреждениями, которые быстро устранили.