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Правовые аспекты торговли в ЕАЭС обсудили в Минске
08.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80% нарушений антимонопольного законодательства происходят по незнанию. Об этом заявил министр
Он рассказал, что белорусские фирмы активно работают на рынке Евразийского экономического союза. Но не все бизнесмены владеют нюансами антимонопольного права. В дискуссии участвовали почти сто бизнесменов. Цель встречи – избежать нарушений на трансграничных рынках по незнанию и помочь защитить себя в случае, если они все же произошли.
«Это нам позволяет иметь обратную связь с предпринимателями, поскольку бизнес это основной бенефициар нашей работы Евразийской интеграции, и от активности, от уровня знаний бизнеса, конечно, зависит и уровень нашей экономической интеграции», – отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыт Султанов.
В этом году организация рассмотрела 10 споров с участием белорусских фирм. Крупных штрафов удалось избежать. Нарушители отделались предупреждениями, которые быстро устранили.
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В дискуссии участвовали почти сто бизнесменов. Цель встречи – избежать нарушений на трансграничных рынках по незнанию и помочь защитить себя в случае, если они...
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