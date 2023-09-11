Байкеры из пяти стран проехали парадной колонной по Минску

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заезд байкеров, исторические баталии и спортивные квесты. Минску – 956 лет! По всему городу развернулись фотозоны, ярмарки, интерактивные площадки, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рев моторов слышен даже на другом конце города. Все внимание минчан – к главному проспекту столицы. Там на несколько километров растянулась колонна мотоциклистов. Красные, черные, оригинальные или тюнингованные. На мотопарад в Минск приехали байкеры из пяти стран. Каждый железный конь – знаковая модель с уникальной историей. Прокатиться на них, конечно, не дадут, но посидеть и сделать памятное селфи можно.

«Атмосфера самая приятная, дружеская и располагающая. Городу пожелаю только самого хорошего, чтобы процветал, оставался таким же радушным, гостеприимным, светлым, радостным, чтобы всегда был таким, какой он и есть», – сказал мотоциклист из России Александр.

На следующей площадке – десять веков истории Минска . Рядом воины Средневековья, рыцари XVI века и аристократы времен Первой мировой. Там можно пообедать со шляхтой под одним навесом, увидеть полевую медицину советских партизан и посетить рыцарский турнир.