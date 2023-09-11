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Байкеры из пяти стран проехали парадной колонной по Минску
11.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заезд байкеров, исторические баталии и спортивные квесты. Минску – 956 лет! По всему городу развернулись фотозоны, ярмарки, интерактивные площадки, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Рев моторов слышен даже на другом конце города. Все внимание минчан – к главному проспекту столицы. Там на несколько километров растянулась колонна мотоциклистов. Красные, черные, оригинальные или тюнингованные. На мотопарад в Минск приехали байкеры из пяти стран. Каждый железный конь – знаковая модель с уникальной историей. Прокатиться на них, конечно, не дадут, но посидеть и сделать памятное селфи можно.
«Атмосфера самая приятная, дружеская и располагающая. Городу пожелаю только самого хорошего, чтобы процветал, оставался таким же радушным, гостеприимным, светлым, радостным, чтобы всегда был таким, какой он и есть», – сказал мотоциклист из России Александр.
На следующей площадке –
«Белорусы показывают разные страны, разные эпохи, участвовавшие в действиях на территории страны», – пояснил реконструктор Франсуа де Монфор.
В этом году Минск стал спортивной столицей страны. В честь этого на Дне города развернули олимпийский квест. Каждый смог попробовать себя в 20 видах спорта, как на II Игр стран СНГ. Всем участникам – подарки.
«Такие мероприятия, безусловно, придают импульс развитию и притоку новых спортсменов. Потому что ребята действительно заинтересованы. Они всегда ищут, где бы применить свои силы. Конечно, мы предлагаем позаниматься спортом и стараемся привлечь их к активному образу жизни», – сказал исполнительный директор Белорусской федерации плавания Тимофей Скороходов.
Праздничные гуляния продлятся до позднего вечера. Будут работать ярмарки, викторины, праздничные фотозоны. Пройдут концерты. Закончится праздник ярко: в 23 часа минчан ожидает салют.
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В День города в столице Беларуси развернули фотозоны, ярмарки, интерактивные площадки.
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