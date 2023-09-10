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Советы по договорам аренды и книги о миллиардерах: новости бизнеса за 4-10 сентября 2023 года

10.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Советы по договорам аренды и книги о миллиардерах: новости бизнеса за 4-10 сентября 2023 года

Куда вкладываться в коммерческой недвижимости, построение отдела продаж и белорусский конкурент FACEIT. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Юрист рассказал, как правильно договариваться об арендной плате и избегать других споров при пользовании недвижимостью.

Кроме того, эксперты объяснили «Про бизнес», что сейчас происходит с торговой и офисной недвижимостью.

Белорусский институт стратегических исследований проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. В опросе могут принять участие все заинтересованные.

Полезное для бизнеса

Рассмотрели 3 модели построения отдела продаж, описали плюсы и минусы каждой для бизнеса.

Собрали книги о богатейших людях планеты, у которых есть чему поучиться.

Истории бизнеса

Еще недавно титул профессионального киберспортсмена вне игрового сообщества воспринимался в СНГ с ироничной улыбкой, но сейчас, глядя на почти $ 20 миллионов призового фонда на чемпионате мира по Dota 2, уже совсем не до смеха. Киберспорт стал полноправной индустрией, которая по доходам способна тягаться с более традиционными хоккеем или баскетболом. Опытный белорусский ретейлер и фанат компьютерных игр Артем Скородько четко уловил возможности новой сферы и в 34 года в партнерстве с разработчиком Игорем Криволем решил делать сервис «WISP GAME» с амбициозным намерением пошатнуть мировую монополию FACEIT — крупнейшей на планете платформы для проведения киберспортивных турниров. «Про бизнес» поговорил с основателями проекта о коммерческом потенциале их продуктов, непростом поиске инвестиций на Ближнем Востоке и неутешительном состоянии белорусского киберспорта.

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Куда вкладываться в коммерческой недвижимости, построение отдела продаж и белорусский конкурент FACEIT. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
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