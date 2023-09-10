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Советы по договорам аренды и книги о миллиардерах: новости бизнеса за 4-10 сентября 2023 года
10.09.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Куда вкладываться в коммерческой недвижимости, построение отдела продаж и белорусский конкурент FACEIT. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Юрист рассказал,
Кроме того, эксперты объяснили «Про бизнес», что сейчас происходит с
Белорусский институт стратегических исследований
Полезное для бизнеса
Рассмотрели
Истории бизнеса
Еще недавно титул профессионального киберспортсмена вне игрового сообщества воспринимался в СНГ с ироничной улыбкой, но сейчас, глядя на почти $ 20 миллионов призового фонда на чемпионате мира по Dota 2, уже совсем не до смеха. Киберспорт стал полноправной индустрией, которая по доходам способна тягаться с более традиционными хоккеем или баскетболом. Опытный белорусский ретейлер и фанат компьютерных игр Артем Скородько четко уловил возможности новой сферы и в 34 года в партнерстве с разработчиком Игорем Криволем решил делать сервис «WISP GAME» с амбициозным намерением пошатнуть мировую монополию FACEIT — крупнейшей на планете платформы для проведения киберспортивных турниров. «Про бизнес»
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Куда вкладываться в коммерческой недвижимости, построение отдела продаж и белорусский конкурент FACEIT. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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