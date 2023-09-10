Советы по договорам аренды и книги о миллиардерах: новости бизнеса за 4-10 сентября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Куда вкладываться в коммерческой недвижимости, построение отдела продаж и белорусский конкурент FACEIT. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Юрист рассказал, как правильно договариваться об арендной плате и избегать других споров при пользовании недвижимостью.

Кроме того, эксперты объяснили «Про бизнес», что сейчас происходит с торговой и офисной недвижимостью.

Белорусский институт стратегических исследований проводит анонимное анкетирование предпринимателей по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности. В опросе могут принять участие все заинтересованные.

Полезное для бизнеса

Рассмотрели 3 модели построения отдела продаж , описали плюсы и минусы каждой для бизнеса.

Собрали книги о богатейших людях планеты, у которых есть чему поучиться.

Истории бизнеса