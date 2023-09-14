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Выставка газет и документов довоенного времени открылась в Минске
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Уникальные документы, газеты и плакаты довоенного времени представили в Минске. Ко Дню народного единства там открылась масштабная экспозиция, передает телеканал «МИР 24».
В 1939-м году Западная Беларусь воссоединилась с Белорусской ССР. В начале XX века на территории Польши продолжали издаваться белорусские газеты – они и стали основой выставки.
«Вызывают интерес многие документы. Некоторые впервые именно вот в таком именно формате, в таком объеме показываются. Свою историю нужно знать, и я вот вижу, что в общественном сознании этот праздник уже укореняется. И нужно проводить дальше эту работу, чтобы действительно он занял те же позиции, как и праздник 3 июля, 9 мая, день Победы», – сказал глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.
«Значимое событие в моей жизни. Такое у меня впервые. Поэтому будем стремиться дальше, выше. В основном работаю в традиционной технике. Я хочу, чтобы не умирали наши традиции», – поделилась участница творческого проекта Оксана Зорина.
Также во Дворце Независимости прошла колоритная экскурсия. Больше ста представителей разных народов осмотрели рабочую резиденцию президента Беларуси. Многие пришли в национальных костюмах, а зал торжественных церемоний на время превратился в танцплощадку.
День народного единства появился три года назад. Отметят его белорусы в это воскресенье – 17 сентября.
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Также во Дворце Независимости прошла экскурсия на рабочую резиденцию президента.
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