ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставка газет и документов довоенного времени открылась в Минске

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выставка газет и документов довоенного времени открылась в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Уникальные документы, газеты и плакаты довоенного времени представили в Минске. Ко Дню народного единства там открылась масштабная экспозиция, передает телеканал «МИР 24».

В 1939-м году Западная Беларусь воссоединилась с Белорусской ССР. В начале XX века на территории Польши продолжали издаваться белорусские газеты – они и стали основой выставки.

«Вызывают интерес многие документы. Некоторые впервые именно вот в таком именно формате, в таком объеме показываются. Свою историю нужно знать, и я вот вижу, что в общественном сознании этот праздник уже укореняется. И нужно проводить дальше эту работу, чтобы действительно он занял те же позиции, как и праздник 3 июля, 9 мая, день Победы», – сказал глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

День независимости и свободы

Как Беларусь пережила 1100 дней оккупации?
Уникальные экспонаты появились и во Дворце Независимости. В частности, шкатулка довоенного времени, на ней сцена встречи бойцов Красной Армии, которые освободили Западную Беларусь. В фойе открыта еще одна выставка – работы женщин разных возрастов и профессий.

«Значимое событие в моей жизни. Такое у меня впервые. Поэтому будем стремиться дальше, выше. В основном работаю в традиционной технике. Я хочу, чтобы не умирали наши традиции», – поделилась участница творческого проекта Оксана Зорина.

Также во Дворце Независимости прошла колоритная экскурсия. Больше ста представителей разных народов осмотрели рабочую резиденцию президента Беларуси. Многие пришли в национальных костюмах, а зал торжественных церемоний на время превратился в танцплощадку.

День народного единства появился три года назад. Отметят его белорусы в это воскресенье – 17 сентября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также во Дворце Независимости прошла экскурсия на рабочую резиденцию президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Центр азербайджанского языка и культуры открылся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2023
Mir24.TV Belarus
14.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика