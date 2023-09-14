Выставка газет и документов довоенного времени открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уникальные документы, газеты и плакаты довоенного времени представили в Минске. Ко Дню народного единства там открылась масштабная экспозиция, передает телеканал «МИР 24».

В 1939-м году Западная Беларусь воссоединилась с Белорусской ССР. В начале XX века на территории Польши продолжали издаваться белорусские газеты – они и стали основой выставки.

«Вызывают интерес многие документы. Некоторые впервые именно вот в таком именно формате, в таком объеме показываются. Свою историю нужно знать, и я вот вижу, что в общественном сознании этот праздник уже укореняется. И нужно проводить дальше эту работу, чтобы действительно он занял те же позиции, как и праздник 3 июля, 9 мая, день Победы», – сказал глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.