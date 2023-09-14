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Центр азербайджанского языка и культуры открылся в Минске

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центр азербайджанского языка и культуры открылся в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В столице Беларуси открыли Центр азербайджанского языка и культуры. Он заработал при Минском лингвистическом университете.

Уже есть планы разработать образовательные программы для получения двойных дипломов. Кроме того, стороны намерены обмениваться опытом и на основе общих наработок готовить синхронных переводчиков.

«Эти центры будут приглашать профессоров, студентов для участия в различных мероприятиях. Задача – выйти через факультативное обучение азербайджанскому языку, мультикультурализму на программное обеспечение обучения азербайджанскому языку», – рассказал ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдуллаев.

«Азербайджанская сторона очень тонко, внимательно, с душой отнеслась к подбору материала, к нашему видению того, как может выглядеть Центр азербайджанского языка и культуры в Республике Беларусь. Мы нашли полное взаимопонимание в определении материалов, литературы», – отметила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.

В свою очередь Центр белорусского языка и культуры вскоре появится в Баку. При Азербайджанском университете языков уже действуют свыше 20 подобных центров.



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Уже есть планы разработать образовательные программы для получения двойных дипломов.
 
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