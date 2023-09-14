Центр азербайджанского языка и культуры открылся в Минске

«Азербайджанская сторона очень тонко, внимательно, с душой отнеслась к подбору материала, к нашему видению того, как может выглядеть Центр азербайджанского языка и культуры в Республике Беларусь. Мы нашли полное взаимопонимание в определении материалов, литературы», – отметила ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева.

В свою очередь Центр белорусского языка и культуры вскоре появится в Баку. При Азербайджанском университете языков уже действуют свыше 20 подобных центров.