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Технологию выращивания кольраби и брокколи освоили в Беларуси

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Технологию выращивания кольраби и брокколи освоили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси освоили технологию выращивания брокколи и кольраби. Экзотические овощи местного производства пришлись по вкусу и покупателям из стран ЕАЭС, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Это мелкая брокколи, она еще будет расти. Вот эта еще растет, не набрала свою массу. Она должна быть хотя бы грамм 500», – рассказывает агроном.

Такой вес – эталон. Конечно, можно вырастить и больше. Чем выше температура на улице, тем крупнее кочан. Но есть риск получить брак, если соцветия распустятся. На поле работники проверяют себя и друг друга.

«Листья открываем. Смотрим, не поранить ее. Все аккуратненько кладем на ленту», – рассказала сборщик урожая Марина Грицаенко.

Брокколи для Беларуси – новая и капризная культура. Сажать ее на том же месте можно только спустя три года. Иначе земля начнет болеть. Этого овощ не потерпит. Есть и температурные предпочтения.

«Этот год был самый тяжелый. Промежуток с июня по июль месяц, июль-август. Была большая жара. И у нас есть поливочная машина, не успевали поливать. Урожай хороший, вопросов нет, спасли», – рассказал агроном Павел Лащевский.

Маленькие крылатые насекомые могут за день испортить тонны урожая. Главный вредитель на этих полях – капустная моль. В жару быстрее мигрирует, потому аграрии выходят на работу по ночам. Приходится корректировать и так называемое меню. Овощи подкармливают аминокислотами и минералами.

«Эта брокколи идет также на детское питание. По нитратам у нас получается норма меньше где-то в два-три раза, чем по стандартам», – рассказал агроном.

С поля контейнеры с продукцией поступают на участок фасовки. Овощи проверяют, отрезают «ножку», а после упаковывают. Брокколи укладывают в пенопластовый термобокс и засыпают чешуйчатым льдом. Так ароматная «посылка» может оставаться свежей до месяца.

«Основные поставки, порядка 80%, идут именно на рынок РФ. И частично еще заводим нашу продукцию в Казахстан. Также ведутся поставки на рынок Беларуси в торговые сети. Цена на нашу продукцию по сравнению с импортной может отличаться в два раза», – рассказал начальник коммерческого отдела компании Дмитрий Догель.

В этом году хозяйство провело еще один эксперимент. Собрали первый урожай кольраби. Культура оказалась самой неприхотливой. Осталось найти своего покупателя.



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Экзотические овощи местного производства пришлись по вкусу и покупателям из стран ЕАЭС.
 
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