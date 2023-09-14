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Технологию выращивания кольраби и брокколи освоили в Беларуси
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси освоили технологию выращивания
«Это мелкая брокколи, она еще будет расти. Вот эта еще растет, не набрала свою массу. Она должна быть хотя бы грамм 500», – рассказывает агроном.
Такой вес – эталон. Конечно, можно вырастить и больше. Чем выше температура на улице, тем крупнее кочан. Но есть риск получить брак, если соцветия распустятся. На поле работники проверяют себя и друг друга.
Брокколи для Беларуси – новая и капризная культура. Сажать ее на том же месте можно только спустя три года. Иначе земля начнет болеть. Этого овощ не потерпит. Есть и температурные предпочтения.
Маленькие крылатые насекомые могут за день испортить тонны урожая. Главный вредитель на этих полях – капустная моль. В жару быстрее мигрирует, потому аграрии выходят на работу по ночам. Приходится корректировать и так называемое меню. Овощи подкармливают аминокислотами и минералами.
С поля контейнеры с продукцией поступают на участок фасовки. Овощи проверяют, отрезают «ножку», а после упаковывают. Брокколи укладывают в пенопластовый термобокс и засыпают чешуйчатым льдом. Так ароматная «посылка» может оставаться свежей до месяца.
В этом году хозяйство провело еще один эксперимент. Собрали первый урожай кольраби. Культура оказалась самой неприхотливой. Осталось найти своего покупателя.
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Экзотические овощи местного производства пришлись по вкусу и покупателям из стран ЕАЭС.
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