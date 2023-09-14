О чем пишут мировые СМИ: международная помощь Ливии и смертельный вирус в Керале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ливийский город Дерна, пострадавший от разрушительного наводнения, начала поступать международная помощь. Спасательные команды прибыли из Египта, Туниса, ОАЭ, Турции и Катара, сообщает The Guardian . Турция также направит судно с оборудованием для создания двух полевых госпиталей и группу из 148 медицинских работников. Великобритания объявила о первоначальном пакете помощи в размере до 1 млн фунтов стерлингов. Шторм «Даниэль» обрушился на северное побережье страны в субботу, 9 сентября. Местные власти полагают, что могло погибнуть до 20 тысяч человек.

В штате Керала на юге Индии ввели меры для сдерживания смертельно опасного вируса Нипах. От вызванного им заболевания скончались два человека, сообщает CNN . Местные власти организовали массовое тестирование и временно закрыли школы. Это четвертая вспышка вируса в штате с 2018 года. Нипах – зоонозный вирус, который передается от животных. Также можно заразиться при контакте человека с человеком или через зараженную пищу. После заражения уже через несколько дней может наступить кома. Вакцин от вируса не существует, терапия ограничена симптоматическим лечением.

В Казахстане впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису. Он состоится осенью 2024 года, сообщает «Казахстанская правда» . Казахстанская федерация получила официальное подтверждение от Азиатского союза настольного тенниса ATTU. Организаторы турнира отметили, что «Казахстан давно зарекомендовал себя как страна, проводящая все мероприятия на высшем уровне». Соревнования станут квалификационными перед чемпионатом мира, который пройдет в Катаре в 2025 году.

Более 30 социально значимых объектов построят в Лебапском велаяте в Туркменистане до 2028 года. Работы проведут в рамках Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов и этрапских центров, сообщает Turkmenportal . Так, планируется возвести 18 школ, шесть детских домов, пять лечебно-диагностических центров, три дома культуры и три больницы. Также будут проложены новые автомобильные дороги, линии водо- и газопровода, устроены новые телефонные линии.