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О чем пишут мировые СМИ: международная помощь Ливии и смертельный вирус в Керале
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ливийский город Дерна, пострадавший от разрушительного наводнения, начала поступать международная помощь. Спасательные команды прибыли из Египта, Туниса, ОАЭ, Турции и Катара, сообщает
В штате Керала на юге Индии ввели меры для сдерживания смертельно опасного вируса Нипах. От вызванного им заболевания скончались два человека, сообщает
В Казахстане впервые пройдет чемпионат Азии по настольному теннису. Он состоится осенью 2024 года, сообщает
Более 30 социально значимых объектов построят в Лебапском велаяте в Туркменистане до 2028 года. Работы проведут в рамках Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов и этрапских центров, сообщает
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Ряд стран направили помощь в пострадавшую от наводнения Ливию. В Индии зарегистрирована вспышка смертельного вируса Нипах.
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