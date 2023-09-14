Совет по биологической безопасности создадут в Беларуси

«Немаловажная тема – это создание генетически модифицированных организмов, работа с ними. Это и растения, и микроорганизмы, которые помогают получать сыр, добавки, витамины из зерна. Эта сфера нуждается в контроле», – заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности в прошлом году была утверждена постановлением правительства.