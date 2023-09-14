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Совет по биологической безопасности создадут в Беларуси

14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет по биологической безопасности создадут в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси создадут Совет по биологической безопасности. Он будет функционировать при Совете Министров и позволит решать природные вопросы на уровне государства. Возглавит его председатель правительства Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

Совет будет координировать ветеринарные, санитарные службы, Министерство природы и другие. Будут искать подходы к борьбе с болезнями людей и животных, изменениями в экосистемах и других. В планах также усилить работу с базами ДНК человека, животных, растений.

«Немаловажная тема – это создание генетически модифицированных организмов, работа с ними. Это и растения, и микроорганизмы, которые помогают получать сыр, добавки, витамины из зерна. Эта сфера нуждается в контроле», – заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности в прошлом году была утверждена постановлением правительства.



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Ведомство будет искать подходы к борьбе с болезнями людей и животных, изменениями в экосистемах, работать с базами ДНК человека, животных, растений.
 
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