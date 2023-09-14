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Совет по биологической безопасности создадут в Беларуси
14.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создадут Совет по биологической безопасности. Он будет функционировать при Совете Министров и позволит решать природные вопросы на уровне государства. Возглавит его председатель правительства Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».
«Немаловажная тема – это создание генетически модифицированных организмов, работа с ними. Это и растения, и микроорганизмы, которые помогают получать сыр, добавки, витамины из зерна. Эта сфера нуждается в контроле», – заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности в прошлом году была утверждена постановлением правительства.
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