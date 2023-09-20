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Лукашенко призвал Кубань развивать торговлю за счет высокотехнологичных товаров
20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь планирует закрепиться на рынке Краснодарского края. Александр Лукашенко предложил развивать сотрудничество на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым, передает «МИР 24».
Кубань белорусский лидер назвал одним из
В Краснодарском крае уже налажено совместное производство тракторов и другой белорусской сельхозтехники. Есть перспективы и в строительной сфере, рассказал губернатор. Белорусские специалисты будут возводить школу в регионе и другие соцобъекты. В планах также обновить общественный транспорт, закупив белорусскую технику.
Также на встрече договорились расширять авиасообщение между Беларусью и Краснодарским краем.
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В Краснодарском крае уже налажено совместное производство тракторов и другой белорусской сельхозтехники.
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