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Лукашенко призвал Кубань развивать торговлю за счет высокотехнологичных товаров

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал Кубань развивать торговлю за счет высокотехнологичных товаров
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь планирует закрепиться на рынке Краснодарского края. Александр Лукашенко предложил развивать сотрудничество на встрече с губернатором Вениамином Кондратьевым, передает «МИР 24».

Кубань белорусский лидер назвал одним из ключевых партнеров страны. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 60% и превысил 40 миллиардов российских рублей. Александр Лукашенко призвал развивать торговлю за счет высокотехнологичных товаров. Также Краснодарский край может стать воротами для Беларуси в другие регионы России, уверен президент Беларуси.

«Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны «заземлиться». Как на севере, допустим, Питер и прилегающие регионы. Это не просто привезли технику и продали. Нет. Мы хотим с вами там создать хаб, как мы в Экваториальной Гвинее хотим сделать, нас зовут африканцы. Несколько таких крупных центров по России мы готовы создавать. Вместе с вами производить там технику, обучать людей, если это нужно», – отметил Лукашенко.

В Краснодарском крае уже налажено совместное производство тракторов и другой белорусской сельхозтехники. Есть перспективы и в строительной сфере, рассказал губернатор. Белорусские специалисты будут возводить школу в регионе и другие соцобъекты. В планах также обновить общественный транспорт, закупив белорусскую технику.

«Юг России – это экологичный регион. Общественный транспорт на обычном топливе, может быть, – это уже вчерашний день. С президентом обсудили возможность перехода на электробусы общественного транспорта в Сочи, как пилотного проекта», – сказал Вениамин Кондратьев.

Также на встрече договорились расширять авиасообщение между Беларусью и Краснодарским краем.



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В Краснодарском крае уже налажено совместное производство тракторов и другой белорусской сельхозтехники.
 
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