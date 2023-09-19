Таможенники Беларуси, России и Казахстана обсудили взаимодействие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители таможенных служб, Евразийской экономической комиссии и бизнеса из Беларуси, России и Казахстана встретились на международной научно-практической конференции в Минске, передает «МИР 24».

«Законодательство у нас единое, но правоприменительная практика, конечно, отличается. Поэтому эта конференция как раз – сверить наши часы. И самое важное, это, конечно, контакт с бизнесом. Только от бизнеса мы можем узнать про наши недочеты, что нам нужно поправить, как надо двигаться вперед, чем помочь нашим субъектам хозяйствования», – сказал председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

Санкции только укрепили сотрудничество. Компании свои логистические цепочки изменили. Экспорт и импорт наладили через границы дружественных государств. Так, за семь месяцев этого года грузооборот между Беларусью и Россией приблизился к 30 миллионам тонн. Это на 23% больше, чем в прошлом году.

«На первое место вышел белорусский экспорт машин и оборудования . Что хорошо говорит о том, что развивается у нас именно промышленная кооперация. И мы больше покупаем белорусской техники, машин и оборудования. Это очень хорошо», – отметил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

На встрече в двустороннем формате представители Таможенного комитета Союзного государства подписали постановления о применении электронной пломбы на территории стран и принципе таможенного контроля автомобилей.