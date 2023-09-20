Юные инженеры в Беларуси подготовились к конкурсу «100 идей для СНГ»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь Беларуси готовится к конкурсу инноваций среди стран Содружества «100 идей для СНГ». Финал пройдет в октябре. Юные исследователи учатся правильно представлять свои проекты и обмениваются опытом с коллегами из других стран, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Универсальная таблетка: мезопористый уголь белорусской разработки может очищать воду и воздух от примесей, реакторы от радионуклидов и выводить токсины из организма человека. Мировые аналоги – в четыре раза дороже. Президент Беларуси уже поручил реализовать проект в масштабах страны. Разработчики готовы: производить такой уголь несложно.

«Надеюсь, что наш уголь будет внедрен в промышленное производство, в реальный сектор экономики и будет приносить пользу гражданам как нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья», – сказал участник проекта «100 идей для СНГ» Андрей Мамаев.

Уникальные сенсорные перчатки помогут людям с нарушениями речи. Поддерживать диалог можно через жесты – система сама переведет их. Среди других разработок – очки для незрячих. Они вибрацией предупредят о преградах на пути. Представлены бионические протезы для животных и система клонирования растений. Есть и «вкусные» инновации – 3D-принтер для продуктов.