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Юные инженеры в Беларуси подготовились к конкурсу «100 идей для СНГ»
20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Молодежь Беларуси готовится к конкурсу инноваций среди стран Содружества «100 идей для СНГ». Финал пройдет в октябре. Юные исследователи учатся правильно представлять свои проекты и обмениваются опытом с коллегами из других стран, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Универсальная таблетка: мезопористый уголь белорусской разработки может очищать воду и воздух от примесей, реакторы от радионуклидов и выводить токсины из организма человека. Мировые аналоги – в четыре раза дороже. Президент Беларуси уже поручил реализовать проект в масштабах страны. Разработчики готовы: производить такой уголь несложно.
Уникальные сенсорные перчатки помогут людям с нарушениями речи. Поддерживать диалог можно через жесты – система сама переведет их. Среди других разработок – очки для незрячих. Они вибрацией предупредят о преградах на пути. Представлены бионические протезы для животных и система клонирования растений. Есть и «вкусные» инновации – 3D-принтер для продуктов.
«Человек может прийти в кафе, и к чашечке чаю на его глазах ему напечатают оригинальное пирожное, которое он сам выберет. Сухие мясные порошки – это импортозамещающая продукция. За счет технологии сушки сохранены все полезные свойства мяса. Такие порошки удобно брать с собой в экспедиции, походы и даже в космос», – рассказала заведующий сектором Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси Ирина Калтович.
Все разработки – победители республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Их 12 – по числу номинаций международного конкурса.
«Будет отдельная секция, посвященная защите своего проекта перед экспертным сообществом, а также секция ораторского мастерства. В студии у нас будут подключены ребята из других стран, которые тоже прошли в финал», – пояснила руководитель проекта «100 идей для Беларуси» Екатерина Лакисова.
Финал международного проекта пройдет в октябре в Минске. Свои разработки предложит молодежь из всех стран Содружества. В этом году Беларусь председательствует в Cовете по делам молодежи государств СНГ.
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Финал международного проекта пройдет в октябре в Минске. Свои разработки предложит молодежь из всех стран Содружества.
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