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Юные инженеры в Беларуси подготовились к конкурсу «100 идей для СНГ»

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные инженеры в Беларуси подготовились к конкурсу «100 идей для СНГ»
 Фото: МТРК «Мир»

Молодежь Беларуси готовится к конкурсу инноваций среди стран Содружества «100 идей для СНГ». Финал пройдет в октябре. Юные исследователи учатся правильно представлять свои проекты и обмениваются опытом с коллегами из других стран, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Универсальная таблетка: мезопористый уголь белорусской разработки может очищать воду и воздух от примесей, реакторы от радионуклидов и выводить токсины из организма человека. Мировые аналоги – в четыре раза дороже. Президент Беларуси уже поручил реализовать проект в масштабах страны. Разработчики готовы: производить такой уголь несложно.

«Надеюсь, что наш уголь будет внедрен в промышленное производство, в реальный сектор экономики и будет приносить пользу гражданам как нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья», – сказал участник проекта «100 идей для СНГ» Андрей Мамаев.

Уникальные сенсорные перчатки помогут людям с нарушениями речи. Поддерживать диалог можно через жесты – система сама переведет их. Среди других разработок – очки для незрячих. Они вибрацией предупредят о преградах на пути. Представлены бионические протезы для животных и система клонирования растений. Есть и «вкусные» инновации – 3D-принтер для продуктов.

«Человек может прийти в кафе, и к чашечке чаю на его глазах ему напечатают оригинальное пирожное, которое он сам выберет. Сухие мясные порошки – это импортозамещающая продукция. За счет технологии сушки сохранены все полезные свойства мяса. Такие порошки удобно брать с собой в экспедиции, походы и даже в космос», – рассказала заведующий сектором Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси Ирина Калтович.

Все разработки – победители республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Их 12 – по числу номинаций международного конкурса. Презентовать новинки на мировой арене участникам помогут старшие коллеги.

«Будет отдельная секция, посвященная защите своего проекта перед экспертным сообществом, а также секция ораторского мастерства. В студии у нас будут подключены ребята из других стран, которые тоже прошли в финал», – пояснила руководитель проекта «100 идей для Беларуси» Екатерина Лакисова.

Финал международного проекта пройдет в октябре в Минске. Свои разработки предложит молодежь из всех стран Содружества. В этом году Беларусь председательствует в Cовете по делам молодежи государств СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Финал международного проекта пройдет в октябре в Минске. Свои разработки предложит молодежь из всех стран Содружества.
 
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