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Урожай гречихи начали собирать фермеры Беларуси

20.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Урожай гречихи начали собирать фермеры Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси время уборки гречихи. Культура капризная, но аграрии рассчитывают в этом году на хороший урожай. Часть оставят на семена, остальное уйдет на прилавки отечественных магазинов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

От рассвета до заката комбайнер Евгений Лукшиц трудится в полях. На уборку гречихи всего несколько дней. Промедлишь – зерна осыпятся или отсыреют. Есть еще сезонные и природные условия.

«У нас нет ровных полей, одни горы, пригорки, рельеф очень сложный. Уже и световой день меньше, и влажность, – позже начинаешь работать и раньше заканчиваешь. Стараемся ловить каждую минуту, каждый час, чтобы не простаивать», – сказал комбайнер.

Сейчас погода в помощь аграриям. Сентябрь теплый и комфортный, в том числе для культуры.

Для Беларуси гречиха – сложная культура. Немногие берутся ее выращивать. Для богатого урожая нужно правильно подготовить почву. И следить за культурой на каждом этапе созревания.

Дальневосточный гектар в деле

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«Содержание калия в почве для гречки очень влияет на ее показатели, поэтому стараемся вносить удобрения, химикаты, все вовремя, чтобы добиться лучших результатов. Сама культура хороша тем, что она затеняет сорняки, то есть угнетает их, за счет этого само растение очень хорошо развивается», – пояснил главный агроном Павел Глот.

После сбора зерна просушивают. Идеальный показатель для свежесобранной культуры – 18% влажности. В сушилках ее снизят до 12%. Но и здесь важно соблюсти баланс, чтобы не потерять урожай уже после.

«Слеживается, начинаются процессы окисления, то есть влажность играет большую роль, нельзя, чтобы гречка долго лежала с поля недоработанной. Нужно постараться как можно быстрее ее высушить и уже доставить на переработку и доработку», –сказал Павел Глот.

В этом году по всей стране ждут урожай гречихи лучше прошлогоднего. Нарастить производство этой культуры поручил президент, когда возникли перебои с поставками из-за рубежа, а своей не хватало. Теперь отечественной крупы в магазинах достаточно.



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Часть оставят на семена, остальное уйдет на прилавки отечественных магазинов.
 
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