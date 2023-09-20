Урожай гречихи начали собирать фермеры Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси время уборки гречихи. Культура капризная, но аграрии рассчитывают в этом году на хороший урожай. Часть оставят на семена, остальное уйдет на прилавки отечественных магазинов, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

От рассвета до заката комбайнер Евгений Лукшиц трудится в полях. На уборку гречихи всего несколько дней. Промедлишь – зерна осыпятся или отсыреют. Есть еще сезонные и природные условия.

«У нас нет ровных полей, одни горы, пригорки, рельеф очень сложный. Уже и световой день меньше, и влажность, – позже начинаешь работать и раньше заканчиваешь. Стараемся ловить каждую минуту, каждый час, чтобы не простаивать», – сказал комбайнер.

Сейчас погода в помощь аграриям. Сентябрь теплый и комфортный, в том числе для культуры.

Для Беларуси гречиха – сложная культура. Немногие берутся ее выращивать. Для богатого урожая нужно правильно подготовить почву. И следить за культурой на каждом этапе созревания.

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