Приют гедонистов: в этом кинокомплексе сделали ставку на эксклюзив и искусство и не прогадали

Источник материала: ProBusiness





Стрессы, гонка за успехом, масса негатива в новостях — после всего, что накрывает нас последние годы, хочется простого, человеческого… эскапизма в прекрасное. В Falcon Club Бутик Кино заметили этот тренд и сумели предложить аудитории спецпроекты. Такие, что способны на пару часов выдернуть из суровой действительности и погрузить в искусство в разных сферах: кино, живопись, парфюмерия, виноделие, мода. Такой подход помог кинокомплексу достичь важных бизнес-целей: сохранить требовательную к качеству досуга аудиторию и расширить репертуар мероприятий. Как удалось это сделать — разбираемся в материале.

Как отразить интересы гостей в концепции проектов

С момента открытия, без малого 7 лет назад, Falcon Club Бутик Кино выступает как пространство для взыскательного гостя. Портрет аудитории, на которую ориентируется руководство кинокомплекса: ценители качественного кино, сервиса и атмосферы. Для сферы услуг и развлечений работа с такой аудиторией — та еще задачка. Под нее нужно глубоко продумать контент, детально выстраивать механику услуги и быть готовыми к постоянной требовательности.

В период COVID-19 и позднее рос запрос аудитории на «побег» от давящей негативом реальности. Это мировой тренд, который отражался в многочисленных исследованиях . Аналитики говорили и продолжают утверждать, что брендам стоит опираться на подход «joy economica» — экономика позитивных впечатлений. На этом фоне в Бутик Кино начали развивать направление спецпроектов, связанных не только с кино и способных обогатить гостей эмоциями, добавить жизненного позитива.





Бизнес-цель запуска спецпроектов — удержать аудиторию, а также расширить репертуар кинокомплекса. Чтобы выбрать темы мероприятий, в Бутик Кино проанализировали интересы своей публики и определили, какие из них могут быть отражены в ивентах. Аналитика основывалась на составленном на протяжении ряда лет портрете постоянной аудитории кинокомплекса и ее уровне дохода.

Акцентно выделенными интересами стали живопись, мода, виноделие, парфюмерия, авторское кино. Один из критериев, влияющих на организацию проектов - новые впечатления и знания, которые можно получать в комфортной обстановке рядом с близкими по духу людьми.

В итоге, отталкиваясь от интересов аудитории и внешних факторов, появился список проектов и партнеров для их реализации. Ими стали салон вин Enoterra, проект «Арт-Повод», парфюмер Любовь Вознюк и т.д.

Выработались и условия успеха формата:

харизматичный спикер-эксперт,

качественные презентационные материалы,

специально разработанная под каждый ивент гастрономия и напитки.





VINOПРОБЫ: виноделы как рок-звезды

В 2021 году Бутик Кино совместно с виноторговой компанией Enoterra запустили проект VINOПРОБЫ. Это интерактивная образовательная лекция-дегустация, которая дает возможность не только познакомиться с интересными винами, но и хорошо «прокачать» теорию.

Хедлайнером VINOПРОБ выступил один из самых известных сомелье Беларуси и соавтор Enoterra Артем Хамицевич.





Вместе с ним за последние 2 года гости познакомились с винами из 9 стран и с более чем 40 сортов винограда. Причем, как от культовых виноделен, так и от пока малоизвестных, но многообещающих производителей.

— Мы создавали VINOПРОБЫ как проект, рассказывающий о вине так, как хотели бы слышать зрители. В нем виноделы — настоящие рок звёзды, а их вина — платиновые пластинки. Зрители полюбили VINOПРОБЫ с первого вечера, потому что мы пробуем вина и рассказываем истории от первого лица. Мы знаем наших виноделов лично: их характеры, привычки, взгляды на вино и жизнь в целом. После наших мероприятий, многие из гостей не только пробуют их вина, но и посещают наших виноделов по всему свету. Это еще раз доказывает, что эмпатия, человечность и любовь к своему делу — это главные ценности и движущие силы современного мира, — комментирует Артем Хамицевич.

Одна из встреч, приуроченная к 8 марта, была посвящена женщинам-виноделам. За нее организаторы проекта получили отдельный поток позитивных отзывов. Гости отметили, что тема сломала стереотипы о сфере виноделия, как «исключительно мужской», и показала вдохновляющие примеры женщин в профессии винодела.





В качестве гастросопровождения шеф-повар Бутик Кино всякий раз составлял особый подбор закусок к дегустационному сету, чтобы еще больше погрузить гостей в культуру эногастрономии (искусство выбора вина, наиболее подходящего к каждому блюду).

— О наших с Falcon Club Бутик Кино проектах невозможно говорить скупым языком цифр. Мероприятия создаются из составляющих предельного качества. Непосредственно место, его «тактильность». «Окутывающий» сервис. Наполнение интеллектуальным и живым контентом. Впечатляющие вина от увлеченных людей. От синергии от всех компонентов и энергетики гостей, как мы шутим, «дрожат стекла». Это предопределяет восприятие проектов, как уникальных в масштабах страны. Причем, не только нашей, как показали последние отзывы гостей из соседних стран, — отмечает идейный вдохновитель и соавтор Enoterra Александр Мозоляко.





Как дегустировать искусство со вкусом

В октябре 2022 года в Бутик Кино стартовала еще одна серия образовательно-познавательных вечеров «Дегустация искусства-искусство дегустации». Цикл встреч, созданный в сотрудничестве с проектом «Арт-повод» и уже упоминавшимся салоном вина Enoterra, объединяет лекции об искусстве с дегустацией вина.





Ведущими выступили вдохновенные профессионалы своего дела — искусствовед, куратор известных выставочных проектов Дмитрий Солодкий, позже — культуролог, старший научный сотрудник Национального художественного музея Артем Лапицкий, и сомелье Артем Хамицевич.

Первая тема «Эффект зеркала» стала отправной точкой проекта, раскрыв историю эллинской культуры, аристократических пиров или «симпосиумов». Культуры интеллектуальной и эстетической, соединившей искусство и вино.

— Вино, как сопровождение или предисловие, используют многие проекты, ведь вино и искусство — это всегда история про разговор, атмосферу. Уникальность проекта в Falcon Club Бутик Кино в том, что вино не дополнение, у нас рассказ о нем выходит на авансцену, оно становится полноправным участником. Это главная идея и замысел проекта, — поясняет концепцию Елена Бубенчикова, автор проекта «Арт-повод».

С тех пор в Бутик Кино прошли четыре встречи-дегустации, где спикеры успели рассказать аудитории о том, как великие скульпторы и художники отражали время цветения в своих работах, о влиянии солнца на появление новых направлений в живописи, о тайнах притягательности мировых шедевров, понятии красоты в искусстве и многом другом.

С первой лекции у проекта — аншлаги с большим запросом на свободные места. Это говорит о том, что ивенты такого уровня в Минске востребованы.





«PARFOHOLIC СЕАНС»: магия ароматов в новом изложении

В этом году кинокомплекс расширил линейку спецпроектов новой сферой и новым спикером — парфюмерным экспертом Любовью Вознюк. 9 июня она провела первый в сезоне «PARFOHOLIC СЕАНС», собрав аудиторию, неравнодушную к теме ароматов.

Главная идея проекта заключалась в том, чтобы создать момент красоты и особой магии парфюма, в котором гости могли позволить себе расслабиться и получить новый эмоциональный опыт. Вечер начался с дегустации нишевых и эксплозивных ароматов и даже опытных образцов бренда PARFOHOLIC fragrances.





Любовь Вознюк рассказала о парфюмерии в кино, о том, как парфюмерные флаконы, такие, казалось бы, незначительные детали, передают характер и настроение персонажей. Отдельной темой стали истории о том, как актрисы становятся амбассадорами легендарных ароматов. Завершился вечер просмотром фильма «Мадам Парфюмер» и ответами спикера на вопросы из зала.

— Я получила очень классный отклик от гостей, несмотря на то, что это абсолютно новый формат. Думаю, гостям приятно принимать участие в таких эксклюзивных историях. Быть их частью, — отмечает Любовь Вознюк.





Для Любови Вознюк, известной серией авторских бранчей на тему парфюмерии, ивент на большую аудиторию — более ста человек — стал новым опытом. Чем такой формат выгоден и полезен спикеру с наработанной репутацией?

— Желающих посетить авторские бранчи всегда было сильно больше, чем возможностей вместить. В этом случае Бутик Кино послужил площадкой, где мы можем наконец-то уместить тех, кто хотел, но не попадал на бранчи, показать новый формат, усилить эффект от контента, используя экран, свет, звук. Для кинотеатра, как мне кажется, это тоже интересный опыт, новая аудитория. Быть в ногу со временем, сотрудничать с молодыми проектами — это актуальный тренд.

В Falcon Club Бутик Кино планируют продолжать развитие спецпроектов, привлекая гостей нишевыми темами и спикерами с характером и стилем. Таким образом формируя пространство для гедонистов и ценителей искусства в самых разных его проявлениях.