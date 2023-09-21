«За 15 минут привлек первые $ 200 тысяч». История белоруса, который год без денег путешествовал автостопом по Азии и отказался от работы в Яндексе ради своего стартапа

Источник материала: ProBusiness



Владимир Янкович. Фото из личного архива героя.

Белорусскому IT-предпринимателю Владимиру Янковичу точно есть, что показать в своем резюме: директор по развитию сервиса онлайн-бухгалтерии Assistent.By, автор первой белорусской черной пятницы в онлайне, руководитель кэшбэк-сервиса Yamaneta, менеджер продукта в EMEX и Яндекс. Браузере, операционный директор браузерного расширения Alitools. Но до собственного проекта Владимир успел еще совершить путешествие автостопом из Беларуси до Вьетнама длинною в год и почти без денег. С таким опытом в январе 2021 года он решил запустить свой стартап « Manganum » — браузерное расширение, которое делает Chrome более удобным браузером для работы и учебы. Стартап все еще жив, набрал 300 тысяч скачиваний и даже привлек $ 475 тысяч инвестиций. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем и узнал, как он докатился до такой жизни.

«Мы так и не смогли изменить менталитет предпринимателей — и закрыли проект»

— Впервые в сферу IT я попал через бизнес-инкубатор БГУИРа, куда отправил пару своих стартап-идей. Они никого не заинтересовали, а вот мое увлечение компьютерными играми неожиданно пригодилось. Тогда в инкубаторе готовились к запуску новой образовательной программы «Лаборатория геймдева», куда меня пригласили на роль менеджера и ведущего мероприятий. Благодаря этой работе я познакомился с белорусской стартап-тусовкой. Например, с ребятами из онлайн-бухгалтерии Assistent.by: проект задумывался как более удобная альтернатива Excel и 1С.





Я присоединился к команде и почти 4 года занимался развитием бизнеса и построением партнерских отношений. В итоге некоторые банки стали дистрибьюторами наших услуг. За время работы «Ассистент» привлек более $ 2 миллионов инвестиций, но построить большой SaaS-бизнес у нас не получилось. Мы поняли, что белорусские предприниматели либо не готовы платить за бухгалтерию вовсе, либо готовы, но не хотят заниматься ею даже в самой простой и удобной программе. Я осознал, что люди готовы платить, если это поможет больше заработать, а если продукт просто экономит, то желающих гораздо меньше.

Думаю, наша самая большая ошибка в том, что мы переоценили возможности белорусского рынка. Сейчас, мне кажется, здесь практически невозможно построить такой бизнес, который от тебя ожидают инвесторы, выписывая чек на $ 2 миллиона. Мы хотели сделать настоящую революцию в своем сегменте, но ее не случилось. В принципе, она не произошла до сих пор: почти все аналогичные стартапы в Беларуси и России не выжили.

Есть еще один интересный момент в этой истории, с которым, к счастью, я больше никогда не сталкивался. Обычно продуктовые IT-компании полностью контролируют процесс разработки своего продукта, но только если речь не идет о бухгалтерии в реалиях СНГ, где каждые полгода выходят новые поправки и изменения в законодательстве, которые заставляют менять приоритеты, планы и бесконечно переписывать один и тот же код. Это очень бьет по бюджету компании.

«С последними $ 500 в кармане год ездил по Юго-Восточной Азии, а потом еще год жил на берегу моря во Вьетнаме»

После «Ассистента» я решение найти для себя что-то новое. Пока думал, чем заниматься, позвонили знакомые из Питера и пригласили в небольшой логистический стартап на должность директора по маркетингу. Я не был уверен, что это мое, но попробовать было интересно. К тому же, мне хотелось переехать в Питер по личным причинам.

Однако через две недели я понял, что логистика не мое, а личные причины закончились. Пожали с ребятами руки, и я вернулся в Минск. Об этом никто не знал, телефон не звонил. Тогда в голову пришла идея воспользоваться свободой и отправиться в большое путешествие автостопом. Мне было уже 25 лет, а я толком нигде не был.





Быстро собрал рюкзак, взял последние $ 500 и поехал автостопом в сторону Азии: Молдова, Украина, Россия, Монголия, Китай, Вьетнам, Камбоджа, Казахстан, Лаос — примерно так выглядел мой маршрут, который занял почти год. А затем я случайно застрял во Вьетнаме, нашел там работу, взял кота и прожил там еще год.

С одной стороны, для человека, который нигде не был, эта поездка — что-то потрясающее и удивительное. Самое главное, что для себя понял, — ограничения лишь в твоей голове. До этого, когда мне говорили «поехали, съездим куда-нибудь», у меня всегда было два ответа: либо «нет денег», либо «нет времени». Но, как оказалось, достаточно лишь желания. Если хочешь, то не помешает даже языковой барьер в китайской глубинке, где никто не говорит по-английски. Можно договориться и жестами, а иногда достаточно улыбки. Мир уже не кажется таким большим, когда понимаешь, что автостопом можно доехать даже до Вьетнама.





Впечатлений из поездки — море. Например, я случайно попал в закрытый город Байконур (город Российской Федерации возле одноименного космодрома) в Казахстане и четыря дня там тусовался, изучая окрестности. В Китае я однажды застрял в горах возле Шаолиньского монастыря. Ночью мой фонарик заметили строители, вызвали спасателей.





Затем я отправился во Вьетнам, где случайно получил визу на 3 месяца. Когда приехал, запостил объявление в Facebook о том, что готов на любую работу. Откликнулись местные экспаты из России и предложили стать маркетологом в небольшом бизнесе по продаже чая. Там я проработал пару месяцев, помог им продать их первую партию в Россию. Потом старые друзья из Минска предложили стать руководителем кэшбэк-сервиса «Yamaneta». Проект только запустился, но уже генерировал выручку. Так следующие 9 месяцев я работал удаленно и жил на берегу моря во Вьетнаме. Бизнес рос, появились покупатели — и «Yamaneta» продали.





«Спустя неделю раздумий я выбрал Яндекс»

Позже меня пригласили стать менеджером продукта в крупнейший маркетплейс автозапчастей в России. Так я оказался в Москве. Пока работал там, мне прилетели сразу два классных предложения: одно из белорусской компании, а второе из Яндекс.Браузера. Это был сложный выбор: белорусов я лично знал и всегда ими восхищался, а на продуктах Яндекса вырос. Спустя неделю раздумий я выбрал Яндекс. Не знаю, был ли это правильный выбор, но понимаю, что получил там ценный опыт. Я уверен, что каждому стартаперу полезно увидеть работу корпорации изнутри.

Когда ушел из Яндекса, понял, что теперь хочу руководить не продуктом, а командой. Даже думал запустить свой стартап — ради управленческого опыта. Но запускать ничего не пришлось: меня нашел оффер на позицию операционного директора с фокусом на оптимизацию продуктовых процессов в одну из минских IT-компаний. Она занималась разработкой браузерного расширения Alitools, которое помогало покупать на AliExpress. Там я проработал два с небольшим года, пока не начался Covid. Люди резко стали меньше заказывать из Китая (боялись что вместе с посылкой приедет вирус). Было понятно, что расти в ближайшее время мы не будем. Поэтому мы решение сократить 70% штата. Я выполнил эту задачу и тоже решил отдохнуть.





«Стартап привлек $ 475 тысяч инвестиций, а количество пользователей превышает 300 тысяч»

Кстати, в этой компании я встретил свою будущую жену. У меня были накопления и весь следующий год я провел дома: играл в компьютерные игры и ждал рождения дочери. Она родилась, игры закончились, а я стал быстро превращаться в няню. Хотелось работать, но на работу идти не хотелось. Тогда я решил, что пора, снова подумать о стартапе. Это был январь 2021 года. У меня было много профильного опыта (управление Yamaneta и Alitools, работа в Яндекс. Браузере), но он был настолько специфичным, что мне нужно было либо «закопать» его, либо сделать что-то свое. Я покопался в заметках, выбрал три самые интересные идеи и наугад остановился на браузерном расширении для Google Chrome.





Я прикинул, что могу потратить на это дело примерно $ 30 тысяч из своего кармана. Нанял на парт-тайм инженера, дизайнера — и мы стартанули. Изначально наивно рассчитывал, что справимся с разработкой продукта за 3−4 месяца, а примерно через столько же — выйдем на самоокупаемость. Но спустя 8 месяцев мы даже не запустились, а в перспективе 3−4 месяцев у меня вообще заканчивались все деньги.





И тут мне звонят бывшие коллеги из Яндекса: «Вова, клевую штуку делаешь. Возвращайся к нам на роль CPO, стартап можно не закрывать». Это было очень заманчиво, но мне не хотелось терять фокус на развитие стартапа. Я прошел все собеседования и взял две недели «на подумать». Пока думал, решил написать знакомым инвесторам. Первые сказали, что это не их тема. Вторые предложили чек на $ 70 тысяч. Но я не взял, так как решил, что мы просто не успеем добежать до следующего раунда. К тому же, сопоставимые деньги я мог инвестировать сам, получая зарплату в Яндексе.





Написал еще одному знакомому, договорились на звонок: «Вот делаю проект, предлагают $ 70 тысяч, но я не хочу их брать, мало». Он меня спрашивает: «А сколько не мало?». Я сказал, что $ 200 тысяч, — он согласился нас поддержать. Весь разговор с «приветами» занял около 15 минут. Правда, мы были знакомы не один год.

Вот так я привлек первые инвестиции, отказался от оффера Яндекса и дальше продолжил сфокусированно стартапить. Компанию решил открывать в США, но, находясь в Беларуси, не смог получить одобрение на открытие банковского счета. Это стало последней каплей — и мы с женой решились на переезд в Грузию, несмотря на то, что ждали рождения второго ребенка.



В январе 2022 года мы, наконец, запустились, но получили достаточно прохладный фидбек даже от знакомых. С одной стороны, все нас хвалили, говорили, что дизайн продукта сделан очень качественно, но с другой — все сходились на том, чтоу нас слишком мало функционала. Весь следующий год мы это исправляли и за несколько десятков релизов добились значительных успехов: метрики росли, пользователи приходили, и хотя мы еще не монетизировались, стали получать донаты. Думаю, что с точки зрения ценности для пользователя в 2022 году мы сделали огромный рывок вперед. Это подтверждают и юзеры. Все это время наша команда состояла из трех человек, и только в 2023 году она выросла до пяти.

На сегодня наше браузерное расширение предоставляет пользователям быстрый доступ к 14 приложениям: ChatGPT, Google Calendar, Keep, Tasks, Translator, Todoist, Grammarly и другим.





Сейчас делаем фичу, которая позволит читать письма прямо в браузере без необходимости открывать вкладку Gmail. Ценность в том, что все эти приложения доступны в боковой панели на любой вкладке браузера. Браузеры придумали 30 лет назад, чтобы просматривать сайты, но сегодня почти все рабочие приложения переехали в веб, поэтому для многих браузер практически заменил операционную систему, но по своему функционалу так и остался прямоугольником для просмотра сайтов. Чтобы исправить эту ситуацию, мы делаем Manganum.

Сейчас у расширения около 300 тысяч скачиваний. Основным каналом привлечения пользователей стала покупка небольших браузерных расширений, создатели который так и не научились их монетизировать. Наша модель монетизации чем-то похожа на модель YouTube: либо все бесплатно, но с рекламой, либо подписка. В марте этого года наш текущий инвестор увеличил свой чек еще на $ 275 тысяч. Текущая цель — достичь самоокупаемости до конца года.



