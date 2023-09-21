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Качество услуг связи обсудили в Минске эксперты стран СНГ
21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске эксперты стран СНГ" height="100%" width="670">
Качество телефонных звонков и интернет-покрытия во всех странах СНГ обсудили в Минске. Там прошло 45-е заседание Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций Регионального содружества в области связи (РСС), сообщает «МИР 24».
В нем приняли участие более 50 экспертов, часть – в режиме онлайн. Участники встречи поделились опытом в цифровой экономике и обсудили перспективные направления. Беларусь представила свои проекты. Например, «Умный город» и строительство электрических зарядных станций.
«В Беларуси актуальны практически все темы, которые сейчас в тренде в мировой практике. Цифровая экономика, цифровые деньги, безопасный город – масштабные темы. Мне интересно узнать, как белорусы сохранили традиции, которые оставались на постсоветском пространстве», – отметил генеральный директор телекоммуникационной компании Кыргызстана Нурлан Мадаминов.
Спикеры обсудили также развитие и эксплуатацию сетей, спутниковые технологии, информационную безопасность.
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Участники заседания поделились опытом в цифровой экономике и обсудили перспективные направления отрасли.
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