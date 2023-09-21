Качество услуг связи обсудили в Минске эксперты стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске эксперты стран СНГ" height="100%" width="670">

Качество телефонных звонков и интернет-покрытия во всех странах СНГ обсудили в Минске. Там прошло 45-е заседание Совета операторов электросвязи и инфокоммуникаций Регионального содружества в области связи (РСС), сообщает «МИР 24».

В нем приняли участие более 50 экспертов, часть – в режиме онлайн. Участники встречи поделились опытом в цифровой экономике и обсудили перспективные направления. Беларусь представила свои проекты. Например, «Умный город» и строительство электрических зарядных станций.

«На примере Беларуси, что касается продвижения в области строительства цифровой экономики, существенным фактором является наличие волоконно-оптической инфраструктуры. Есть такой показатель, как проникновение волоконно-оптических линий связи в домохозяйство. Беларусь занимает первую-вторую позицию в Европе и 11 место в мире. Не только в Минске, но и в удаленных населенных пунктах можно получить скоростной интернет с заявленной скоростью», – подчеркнул генеральный директор телекоммуникационной компании Беларуси Юрий Петрученя.

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