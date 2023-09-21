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Кота зеленого цвета нашли в Беларуси

21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обнаружили котенка, шерсть которого имеет зеленую окраску.

Хозяин животного Сергей рассказал, что его все ругают за то, что он покрасил своего питомца, и не верят в то, что это его естественный цвет.

«Ветеринары это подтвердили. Правда, в чем причина такого окраса, не пояснили», – указал житель Гродно. Эксперты сказали, что никаких отклонений у мурлыки нет.

По словам Сергея, питомец попал к нему случайно. От знакомых он узнал, что в местной деревне у дворовой рыжей кошки родился зеленый малыш. Мужчина решил забрать его себе.

Сергей рассказал, что котенок обожает играть и исследовать окружающее пространство.

«Он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», – цитирует владельца местное издание NewGrodno.

Сергей пока не определился, как назовет своего хвостатого друга. В соцсети он призвал пользователей помочь ему в этом. Среди вариантов – Аквамарин, Дракоша, Лайм, Васаби и Киви.

Ранее в Калининграде спасатели достали котенка, который застрял в трубе американских горок.



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Теги: Гродно
 
 
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Ветеринары сказали владельцу, что это его натуральный окрас. Никаких отклонений у питомца нет.
 
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