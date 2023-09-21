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Кота зеленого цвета нашли в Беларуси
21.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси обнаружили котенка, шерсть которого имеет
Хозяин животного Сергей рассказал, что его все ругают за то, что он покрасил своего питомца, и не верят в то, что это его естественный цвет.
По словам Сергея, питомец попал к нему случайно. От знакомых он узнал, что в местной деревне у дворовой рыжей кошки родился зеленый малыш. Мужчина решил забрать его себе.
Сергей рассказал, что котенок обожает играть и исследовать окружающее пространство.
«Он очень ласковый и нежный. Любит, когда его гладят, в ответ начинает очень громко мурчать. Я порой удивляюсь, как такой малыш может издавать такие звуки», – цитирует владельца местное издание NewGrodno.
Сергей пока не определился, как назовет своего хвостатого друга. В соцсети он призвал пользователей помочь ему в этом. Среди вариантов – Аквамарин, Дракоша, Лайм, Васаби и Киви.
Ранее в Калининграде
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Ветеринары сказали владельцу, что это его натуральный окрас. Никаких отклонений у питомца нет.
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