Цифровой рубль, краудфандинг и открытый API: что бизнесу важно знать о концепции Нацбанка по развитию платежного рынка на 2023-2025 годы

Источник материала: ProBusiness

Национальный Банк Беларуси опубликовал «Концепцию развития платежного рынка Республики Беларусь и цифровизации банковского сектора на 2023−2025 годы». «Про бизнес» изучил документ, чтобы понять, как положения Концепции могут повлиять на белорусский бизнес.

Место Беларуси и России на глобальном рынке FinTech-услуг

Мировым трендом на протяжении многих лет является цифровизация банковского сервиса и развитие FinTech. По данным издания Forbes.ru, сегодня в мире насчитывается около 26 тысяч FinTech-стартапов. Индустрия растет примерно на 20% в год, и в 2023-м объем глобального рынка составляет около $ 174 млрд.

В этом направлении, кстати, бизнес из стран СНГ задает тренды. Например, согласно результатам исследования EY, Россия входит в топ-3 стран (1-е и 2-е место занимают КНР и Индия соответственно) по популярности FinTech-услуг, уровень проникновения которых в стране достигает 82%. Белорусские и российские банки с точки зрения UX и функциональности превосходят многие иностранные. Многие вещи и услуги, давно кажущиеся нам повседневными, в некоторых странах просто отсутствуют.

Нужно отдать должное: белорусский регулятор не отстает в этом направлении и предпринимают шаги для совершенствования финансовой инфраструктуры, что должно положительно сказаться как на физических лицах, так и компаниях. Однако, главным отличием белорусского FinTech от западного является то, что основные финансовые продукты в Беларуси разработаны крупными компаниями, а финтех-стартапы находятся лишь в начальной стадии развития. По данным Retail.ru, доля стартапов в сфере FinTech в Беларуси не превышает 25% от всех компаний, занимающихся разработкой финансовых продуктов. Не стоит забывать, что наша страна была первой в мире, где на официальном уровне разрешили операции с криптоактивами. Сегодня основной продукт белорусского FinTech разрабатывается в сферах платежей, переводов и криптовалюты.

Электронные деньги в белорусской экономике: текущее состояние и перспективы

Много внимания в документе уделено использованию электронных денег в экономике. Стоит отметить, что для нашей страны это явление не новое, однако широкого распространения такой метод оплаты еще не получил. Исходя из положений Концепции становится ясно, что ее авторы осознают важность удобства финансовых услуг для конечного потребителя. Создание цифрового белорусского рубля позволит сделать более удобным процесс оплаты товаров и услуг — теперь клиенты смогут расплачиваться используя QR-код, а предпринимателям можно будет отказаться от эквайрингового оборудования, неудобных кассовых аппаратов и снизить финансовые издержки.





В долгосрочной перспективе это позволит не только сделать более удобным покупку товаров, но и упростить финансовый анализ, особенно в b2c-сегменте, где большой товарооборот.

Перспективы развития технологий удаленной аутентификации в банках

Кроме того, в Концепции говорится о том, что одним из важнейших условий устойчивого развития банковского и финансового секторов экономики государства является обеспечение возможности проведения удаленной идентификации и аутентификации клиентов. Так, на данный момент при помощи технологий МСИ за 2016−2022 годы реализована возможность упрощенной аутентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Беларуси. В 2022 году ОАО «НКФО «ЕРИП» реализована возможность удаленной идентификации в МСИ физических лиц — нерезидентов. Дальнейшее развитие этого направления должно дать толчок FinTech-стартапам, а также упростить белорусскому бизнесу экспорт товаров и услуг, но пока только в страны ЕАЭС.

Нельзя не отметить и такой важный момент, как обсуждение различных моделей и способов идентификации клиентов банков, которые уже используются в ряде стран, преимущественно скандинавских. Для идентификации клиента могут использоваться биометрические данные — отпечаток пальцев, рисунок вен, голосовая биометрия и др., а также сеансы видеосвязи. Это очередной хороший знак для FinTech предпринимателей, т.к. на сегодня подобные технологии в белорусском банковском секторе на развиты, и есть огромное количество возможностей и направлений, по которым можно работать, при этом получая государственную поддержку.

Открытые API как драйвер развития FinTech-стартапов

Еще один пункт Концепции, на который стоит обратить внимание, — внедрение открытых API, задачей которых является создание инструментов для обмена данными между программными приложениями в рамках взаимодействия между владельцем данных и третьими лицами.

С внедрением открытых API даже небольшие компании смогут без лишних бюрократических проволочек реализовать новый продукт или услугу в финансовой области. При этом сторонние компании могут относительно беспрепятственно экспериментировать с новыми видами, формами и подходами к оказанию финансовых и банковских услуг. Банки, открывшие свои API, получат преимущества при разработке, внедрении и совершенствовании финансовых, в том числе платежных, сервисов. Так, банки смогут анализировать новые продукты и сервисы, созданные финтех-компаниями, оценивать сторонних разработчиков с целью их возможного привлечения к сотрудничеству или найма на работу.





Создание партнерских экосистем

В Концепции также говорится о развитии партнерских экосистем. Не исключено, что в ближайшее время бизнес будет иметь больше возможностей для установления партнерских связей с банками. Такое партнерство, очевидно, будет синергетическим, и от него выиграют и банки, и бизнес, и потребители. Особенно важно, что под созданием партнерской экосистемы подразумевается в том числе и получение государственной поддержки при регистрации бизнеса.

Возможно, что дальнейшее развитие банковского сектора и расширение партнерской экосистемы приведет к созданию т.н. супераппов с участием банков. Примером такого сотрудничества является китайский WeChat Pay, в котором интегрированы социальные сети, платежные инструменты, редакторы фотографий и др.

Перспективы интенсификации банковского сотрудничества между странами ЕАЭС

Большое внимание уделяется в Концепции сотрудничеству в банковском секторе в рамках ЕАЭС. Так, обсуждается ряд шагов по упрощению трансграничных переводов через цифровые национальные валюты. Это особенно актуально в условиях действия санкционных ограничений в отношении экономик России и Беларуси, в том числе и доступа к международным платежным системам.

В целях реализации интеграционных процессов стран-участниц ЕАЭС планируется обеспечить разработку национальных мобильных приложений для проведения удаленной идентификации клиентов-нерезидентов по всем видам документов, удостоверяющим личность, а также обеспечить верификацию данных клиентов-нерезидентов посредством взаимодействия информационных систем стран-участниц ЕАЭС.

К ожидаемым и наиболее важным результатам развития непосредственно цифровых платежей можно отнести: привлечение крупных международных поставщиков платежных услуг в страну, создание и стимулирование краудфандинговых и краудинвестиционных платформ, создание инновационных платежных продуктов и решений.

Влияние Концепции на инвестиционную инфраструктуру Беларуси

Радует, что в Концепции упоминаются «краудинвестиционные платформы», а также делается большой акцент на стимулировании развития FinTech-направлений за счет высокотехнологичного бизнеса.

На сегодня инвестиционные инструменты в Беларуси развиты слабо, а с оттоком инвесторов и стартапов из страны, необходимы шаги по улучшению стартап-экосистемы. Развитие крауд-платформ однозначно положительно скажется на бизнесе и стартапах, послужит драйвером развития высокотехнологичных проектов.

Так что реализация документа должна дать стимул развитию FinTech в нашей стране и упростить экспорт товаров и услуг в рамках ЕАЭС. Также не исключено, что при поддержке государства будут созданы краудфандинговые площадки, что положительно скажется на стартап-экосистеме Беларуси. Однако, остается вопросом то, как быстро будут реализовываться положения концепции и смогут ли эти меры повысить инвестиционную привлекательность нашей страны для зарубежных инвесторов.