Конную милицию возродили в Беларуси

В белорусском городе Лида возродили конную милицию. Они и за порядком следят, и становятся звездами соцсетей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Каждое утро сотрудников этого подразделения начинается в конюшне. Перед службой они проводят важные процедуры: прическа, седловка и подготовка к тренировке. С напарником Евгений Леошко познакомился два месяца назад. До этого в седле не сидел ни разу. Доверие Эльдорадо пришлось завоевать, у жеребца непростой характер.
«Первая реакция Эльдорадо на меня было это: «Вот, очередной пришел». В начале, естественно, меня не слушался, считал меня просто очередным проходным всадником. Он еще не мог подозревать, что мы будем с ним впоследствии работать более тесно. Мы с ним поладили, и теперь совместно несем службу», – поделился милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД Евгений Леошко.
На площадке – тренировка с барьерами для конкура. Прыжки через «чухонцы», «калитки» и «крестовины» оттачивают взаимодействие паре. В патруле такие знания пригодятся.
«Необходимо уметь преодолевать препятствия, надо уметь прыгать. В городе может быть поваленное дерево, например. Соответственно, лошади придется его преодолеть. Для этого мы, конечно, тренируемся конкуру. Если лошадь понимает мои команды правильно, я хвалю ее голосом, либо угощаю лакомством», – рассказала милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД Виктория Мисюс.
В городе подкованному патрулю помогают коллеги – обеспечивают обзор с «воздуха». С квадрокоптера и нарушения видно лучше.
Сотрудники пешего патруля передают по рации конному патрулю о нахождении в сквере двух молодых людей, возможно, распивающих спиртное. Конный наряд на месте мгновенно. Горячительное изъято, беседа проведена, протокол составлен. За месяц пресекли уже 15 таких нарушений. Реакция граждан даже на руку сотрудникам.
«Правонарушители как правило не ожидают милиционеров на коне, и не принимают никаких попыток ни побега, ни оказания сопротивления или неповиновения. Просто вместе с нами ожидают спокойно автопатруль, либо другой иной наряд», – сказал милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД.
Есть в такой службе и нюансы. Ведь топот копыт слышат и нарушители. Поэтому конная милиция – это больше про имидж и визитную карточку города. От эффектных пар прохожие не отрывают глаз.
«Мы несем службу в наиболее оживленных местах, на центральных улицах города, у городских озер, Лидского замка. Любой отдыхающий не может спокойно пройти мимо такой красоты. Все интересуются нами, все хотят с нами сфотографироваться, рассказывают об этом друзьям, знакомым», – отметил первый заместитель начальника Лидского РОВД, начальник милиции общественной безопасности Денис Жинко.
Лидский конный патруль – единственный в стране. Скоро в нем станет на две лошадиные силы больше. Проект расширят: среди сотрудников правопорядка немало именитых всадников. Еще больше желающих попробовать себя верхом.