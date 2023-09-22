Конную милицию возродили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Лида возродили конную милицию. Они и за порядком следят, и становятся звездами соцсетей, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Каждое утро сотрудников этого подразделения начинается в конюшне. Перед службой они проводят важные процедуры: прическа, седловка и подготовка к тренировке. С напарником Евгений Леошко познакомился два месяца назад. До этого в седле не сидел ни разу. Доверие Эльдорадо пришлось завоевать, у жеребца непростой характер.

«Первая реакция Эльдорадо на меня было это: «Вот, очередной пришел». В начале, естественно, меня не слушался, считал меня просто очередным проходным всадником. Он еще не мог подозревать, что мы будем с ним впоследствии работать более тесно. Мы с ним поладили, и теперь совместно несем службу», – поделился милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД Евгений Леошко.

На площадке – тренировка с барьерами для конкура. Прыжки через «чухонцы», «калитки» и «крестовины» оттачивают взаимодействие паре. В патруле такие знания пригодятся.

«Необходимо уметь преодолевать препятствия, надо уметь прыгать. В городе может быть поваленное дерево, например. Соответственно, лошади придется его преодолеть. Для этого мы, конечно, тренируемся конкуру. Если лошадь понимает мои команды правильно, я хвалю ее голосом, либо угощаю лакомством», – рассказала милиционер роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД Виктория Мисюс.

В городе подкованному патрулю помогают коллеги – обеспечивают обзор с «воздуха». С квадрокоптера и нарушения видно лучше.

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