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Использование электротранспорта расширят в Беларуси
26.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь расширяет использование электротранспорта. Он особенно популярен в Минске, по дорогам которого уже ездят 93
Водитель Денис Матвеев заряжает свой электробус за час. Управлять такой машиной научился за день. До этого около двух десятков лет крутил руль обычного автобуса. Возвращаться к дизелю не хочет. Слишком много плюсов у экотранспорта.
В салоне – Wi-Fi, телевизоры, USB-разъемы для зарядки смартфонов. Комфортнее в таком транспорте и пассажирам.
Уже почти половина общественного транспорта в Минске экологичная. Это электробусы, трамваи, троллейбусы, и парк растет. Полностью перейти на зеленые машины столица сможет через восемь лет.
«Эксплуатируется 712 троллейбусов, из них 220 с увеличенным автономным ходом, 93 электробуса и 132 трамвая. Первые электробусы появились в предприятии в мае 2017 года, очень хорошо себя зарекомендовали», – сказала пресс-секретарь предприятия «Минсктранс» Елена Громыко.
Весь электротранспорт белорусского производства. На предприятиях разрабатывают и новинки. Например, трамваи с низким полом. Это удобно для мам с колясками, пенсионеров и людей на инвалидных креслах.
В сборочном цеху металлические детали превращаются в троллейбусы и трамваи. На этом этапе в них наводят марафет. Прячут электронику, устанавливают сиденья и убирают производственную пыль. В месяц с конвейера выходят 25 машин. По сути, одна в день!
Беларусь готова делиться транспортом. Заказы поступают в основном из российских городов. Трамваи уже ездят в Нижнем Новгороде, Барнауле, Самаре, Краснодаре. Троллейбусы – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Для каждого города своя комплектация. На север отправляется транспорт с дополнительными системами обогрева. На юг – с кондиционерами и термоконтролем.
Белорусский электротранспорт представили на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», которая в эти дни проходит в Астане.
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Он особенно популярен в Минске, по дорогам которого уже ездят 93 электробуса отечественного производства.
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