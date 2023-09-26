Использование электротранспорта расширят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь расширяет использование электротранспорта. Он особенно популярен в Минске, по дорогам которого уже ездят 93 электробуса отечественного производства. В каких еще странах ценят белорусские разработки, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Водитель Денис Матвеев заряжает свой электробус за час. Управлять такой машиной научился за день. До этого около двух десятков лет крутил руль обычного автобуса. Возвращаться к дизелю не хочет. Слишком много плюсов у экотранспорта.

«Электрическая тяга, она дает возможность плавно разгоняться и плавно тормозить, что комфортно и для пассажиров, и для водителя. Для водителя более комфортное место сделано, приборы, оборудование, шумность не та», – рассказал водитель Денис Матвеев.

В салоне – Wi-Fi, телевизоры, USB-разъемы для зарядки смартфонов. Комфортнее в таком транспорте и пассажирам.

Уже почти половина общественного транспорта в Минске экологичная. Это электробусы, трамваи, троллейбусы, и парк растет. Полностью перейти на зеленые машины столица сможет через восемь лет.

«Эксплуатируется 712 троллейбусов, из них 220 с увеличенным автономным ходом, 93 электробуса и 132 трамвая. Первые электробусы появились в предприятии в мае 2017 года, очень хорошо себя зарекомендовали», – сказала пресс-секретарь предприятия «Минсктранс» Елена Громыко.

Весь электротранспорт белорусского производства. На предприятиях разрабатывают и новинки. Например, трамваи с низким полом. Это удобно для мам с колясками, пенсионеров и людей на инвалидных креслах.

В сборочном цеху металлические детали превращаются в троллейбусы и трамваи. На этом этапе в них наводят марафет. Прячут электронику, устанавливают сиденья и убирают производственную пыль. В месяц с конвейера выходят 25 машин. По сути, одна в день!

Беларусь готова делиться транспортом. Заказы поступают в основном из российских городов. Трамваи уже ездят в Нижнем Новгороде, Барнауле, Самаре, Краснодаре. Троллейбусы – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«На сборке вы можете увидеть несколько электробусов для Нижнего Новгорода, также в скором времени начнется сборка электробусов для Красноярска, а также зарядных станций для того, чтобы открыть электробусное движение в этом городе», – отметил заместитель генерального директора по инновационному развитию предприятия по производству общественного транспорта Олег Быцко.

Для каждого города своя комплектация. На север отправляется транспорт с дополнительными системами обогрева. На юг – с кондиционерами и термоконтролем.

Белорусский электротранспорт представили на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан», которая в эти дни проходит в Астане.