У бизнеса проблемы с платежами из-за санкций? Юристы объяснили, как это решить

Источник материала: ProBusiness





Санкционные ограничения в отношении белорусских банков, решения иностранных банков (в частности, прибалтийских, украинских) прекратить проводить и принимать платежи в адрес и от банков РБ создали существенную проблему в работе отечественного бизнеса. Это рушит устойчивые экономические связи, а порой вообще приводит к срыву исполнения договоров перед белорусскими и иностранными контрагентами. Сегодня лишь несколько банков обеспечивают проведение международных платежей. Однако каждый раз это проходит в ручном режиме, под страхом заморозки средств банком-корреспондентом, чтобы выяснить их назначение и проверить белорусскую компанию-контрагента.

Временным решением этой проблемы было открытие счетов в банках Армении, Кыргызстана, Узбекистана, ОАЭ и других азиатских государств. Однако, во-первых, расходы на командировки в эти страны для подписания документов с банком слишком высоки, да и сама процедура трудозатратная, отнимает много времени. Во-вторых, увеличение потоков денежных средств на счетах банков этих регионов уже привлекло внимание финансовых центров ЕС и США.

По мнению директора юридической компании «Экономические споры» Сергея Белявского , в этой ситуации лучшим решением может быть открытие счета компании в европейском банке или создание компании за рубежом. Эти варианты позволят обойти санкции и сделать бизнес более устойчивым к изменениям в мировой финансовой системе.

Юридическая компания «Экономические споры» предлагает полное юридическое сопровождение на этапе регистрации компании за границей:

Переговоры на иностранном языке: Мы владеем множеством иностранных языков и готовы провести переговоры с представителями юридических компаний в нужном регионе, чтобы защитить ваши интересы. Подготовка и перевод документов: Нам важно, чтобы ваши документы были готовы и переведены правильно. Мы организуем этот процесс и обеспечим своевременную отправку необходимых бумаг. Координация работы всех участников: Мы берем на себя всю организацию и координацию действий всех участников процедуры регистрации, чтобы вы могли быть спокойны и уверены в успешном исходе. Визовая поддержка: При необходимости мы поможем вам с визовыми вопросами, чтобы вы могли свободно перемещаться для личной подачи документов. Поездки и визиты: Наши эксперты готовы сопровождать вас в поездках для личной подачи документов, гарантируя безупречное соблюдение всех необходимых процедур. Поиск юридического адреса и бухгалтерской компании: Мы поможем вам найти оптимальный юридический адрес и бухгалтерскую компанию в выбранном регионе.

Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры»

Сергей Белявский поделился с «Про бизнес» подробным алгоритмом по открытию счетов за рубежом.

В чем преимущества счета в иностранном банке

— Дополнительным плюсом расчетного обслуживания в европейском банке станет скорость и стоимость платежей. Например, обслуживание расчетного счета в Польше стоит около 10 евро в месяц + 2,4 евро за каждый дополнительный счет, а один платеж в рамках ЕС — всего 23 евроцента (!). Платежи в рамках ЕС проходят в течении 1 дня, а на ваш счет либо с вашего счета в белорусском банке — в течении 2 дней. Это гораздо быстрее, чем реализация международного платежа в стандартном формате.

Управлять иностранным счетом можно через простой функционал мобильного, а также интернет-банкинга. При открытии счета вы не становитесь налоговым резидентом иностранного государства, соответственно, налоговые обязательства у вас не возникают.

Отмечу, что законодательство Беларуси не устанавливает ограничений на открытие белорусскими организациями счетов в зарубежных банках.

А список разрешенных операций довольно широк и описан в законе «О валютном регулировании и валютном контроле» .

В нашем законодательстве установлены лишь три обязанности компаний, открывших счета в иностранных банках:

Не позднее 10 рабочих дней со дня открытия банковского счета за пределами Республики Беларусь сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту постановки на учет организации (подп. 1.9.2 ст. 22 НК).

Осуществлять своевременную репатриацию полученных средств, с учетом исключений из этого правила, установленных п. 2 ст. 19 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Резиденты обязаны репатриировать валютную выручку и иные валютные средства, причитающиеся от нерезидентов (дивиденды, возврат займов и т.п.), на счета, открытые в белорусских банках.

Репатриированные средства, зачисленные на счета резидентов в иностранных банках, должны быть переведены на счета в банках Республики Беларусь в течение пяти рабочих дней с момента зачисления.

Кроме того, законом определены случаи, когда резиденты имеют право не зачислять белорусские рубли или иностранную валюту на свои счета, открытые в банках Республики Беларусь. Так, юридические лица-резиденты вправе использовать денежные средства для покрытия расходов, связанных с выполнением работ или оказанием услуг на территории иностранного государства, в период их выполнения.

Не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, подать в налоговую инспекцию по месту постановки на учет информацию о движении денежных средств по счетам открытым в иностранном банке (подп. 1.10 ст. 22 НК).

Помимо расчетов с зарубежными контрагентами, с иностранного счета можно выплачивать зарплату работнику-нерезиденту за работы, выполненные вне Беларуси, например в сфере IT, грузоперевозок и т.п.

Как открыть счет в зарубежном банке

Мы имеем большой опыт в сопровождении белорусских компаний при открытии счетов в PKO Bank Polski — фактически единственном лояльном к белорусскому бизнесу польском банке. И причина тут проста. PKO Bank Polski — банк корреспондент всех белорусских банков, ведущих расчеты с зарубежьем. Именно поэтому мы рекомендуем белорусским клиентам открытие счетов одновременно в белорусском банке-корреспонденте банка PKO и в самом PKO.

Для открытия счета необходимо лично предоставить в банк пакет документов с официальным переводом (при этом переводчик должен быть местным) на польский язык: устав, выписка из ЕГР, сведения о руководителе компании, свидетельство о регистрации.

Затем, после проверки службой безопасности и получения согласия на открытие, банк заключает с вами договор на расчетно-кассовое обслуживание. Компанию проверят на торговлю санкционными товарами и связь с санкционными лицами, а также на факты отмывания денег.

Срок открытия счета составляет до 3−4 недель, включая перевод документов, поездки в банк, получение согласований.

Еще один вариант — открытие компании за рубежом

Многие белорусские и российские предприниматели столкнулись с большими трудностями, вызванными текущей геополитической обстановкой. Бизнес попал в ситуацию, когда оказались нарушены международные деловые коммуникации. Запрет перевозки на территории ЕС, нарушенная логистика, отсутствие заказов, инвестиций и многие другие проблемы лишили возможности четко планировать и выстраивать стратегии масштабирования своего бизнеса.

Однако закрытие отдельных торговых секторов побудило задуматься о переориентации. Так, перспективным вектором масштабирования бизнеса стало открытие компании за рубежом, т.е. выход на новые рынки и работа с иностранными партнерами через представительства в других странах. Благодаря этому удается не только сохранить зарубежных партнеров и клиентов, но и найти новых, работая с компаниями из новых регионов. Также открытие зарубежной компании позволит наладить бесперебойные поставки товаров, рассчитываться без ограничений по счетам и принимать платежи в любой валюте.

Основными перспективными регионами для переориентации сегодня являются: Польша, Турция, ОАЭ, Испания, Кыргызстан, Узбекистан и др. Процесс регистрации в них не требует больших временных и денежных затрат, а мягкий экономический климат корпоративного права позволяет легко вести коммерческую деятельность.

Общие этапы регистрации:

подготовка устава (в случае, если не используется типовой устав для онлайн регистрации);

подача документов в регистрирующий орган (онлайн или же личная);

заключение договора на предоставление юридического адреса;

открытие расчетного счета в банке (важно выбрать банк, работающий со всеми юрисдикциями мира и надежной корреспондентской сетью);

внесение средств в уставной фонд (в Польше около 1050 евро, в Турции — около 1000 евро, в Узбекистане — окол 500 евро, в ОАЭ размер уставного фонда зависит от выбранного эмирата);

заключение договора на бухгалтерский аутсорсинг.

Вместе с тем, в каждой стране процедура регистрации имеет свои тонкости. Поэтому, не зная специфики местного законодательства, можно потерять деньги, время и не достичь необходимого результата. Именно поэтому важно иметь надежного и проверенного юриста в той стране, где будет осуществляться регистрация фирмы.

Кстати, в ряде стран (Турция, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и др.) зарегистрировать компанию можно по доверенности. В таком случае весь объем работы по регистрации и представительство в государственных органах будет осуществлять другая компания, экономя ваши время и средства.

Чтобы избавить клиентов от всех этих трудностей, наша юридическая компания взяла все Ваши заботы на себя! Мы заручились поддержкой наиболее квалифицированных юристов и уже подписали двусторонние соглашения о сотрудничестве с компаниями, осуществляющими регистрацию, из Турции, Кыргызстана, Казахстана, Армении и из других 26 государств мира. Обращаясь к нам за сопровождением, Вы экономите бюджет и, самое главное, время на поиск местного агентства, юриста или бухгалтера, который будет представлять Ваши интересы в выбранном регионе.

Обращайтесь в юридическую компанию «Экономические споры» с любыми вопросами, и мы совместно с нашими партнерами в выбранном регионе найдем наиболее оптимальное решение для вас. Доверьтесь нам, и мы сделаем регистрацию вашей компании за рубежом процессом легким и успешным.