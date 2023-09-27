Как не потерять деньги при покупке готового бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Недавно мы рассказывали об ограничениях при продаже бизнеса. Теперь подробнее рассказываем о том, на что обращать внимание при покупке. Опытом и советми с «Про бизнес» поделились управляющий партнер, руководитель практики «Корпоративное право, M&A» GRATA International, Belarus Дмитрий Вильтовский и младший юрист GRATA International, Belarus Виолетта Людчик.



Дмитрий Вильтовский

Управляющий партнер, руководитель практики «Корпоративное право, M&A» GRATA International, Belarus Виолетта Людчик

Младший юрист GRATA International, Belarus

Что такое покупка готового бизнеса

— Покупка готового бизнеса — это не просто право собственности и получение дивидендов. К примеру, кофейня — это и помещение, и кофейные зерна, и молоко, и стаканчики, и кофемашина, и персонал, и прибыль, и база поставщиков, и постоянные клиенты… Поэтому в процессе переоформления прав в отношении условного ООО «Чашка кофе» от одного лица к другому есть немало нюансов, которые стоит знать заранее.

Чисто юридически покупка готового бизнеса может быть либо продажей доли в уставном фонде, либо продажей акций в акционерном обществе. В каждом из вариантов будут разные особенности. Так, доли в уставном фонде можно купить путем заключения договора купли-продажи в простой письменной форме, в то время как покупка акций акционерного общества связана с дополнительными процедурами и издержками (биржа, депозитарий, информирование государственных органов и т.п.).

Если же предлагаемый готовый бизнес оформлен как унитарное предприятие, история значительно усложняется, потому что продажа такого предприятия потребует создания и регистрацию предприятия как имущественного комплекса в Национальном кадастровом агентстве, заключения и регистрации сделки, государственной регистрации смены собственника унитарного предприятия и т.д.

Что нужно учесть и выяснить перед покупкой готового бизнеса

При покупке даже самого мелкого бизнеса необходимо тщательно взвешивать все «за» и «против» и рассматривать все возможные финансовые и юридические риски. На что же именно обращать внимание, какие вопросы стоит задавать продавцу и бизнес-посреднику? Давайте разберемся.

Мы рекомендуем со старта постараться найти ответ на вопрос: «Почему собственник решил продать бизнес?» Этот же вопрос мы рекомендуем прямо задать продавцу. Ответ может быть самым первым и очевидным «красным флагом». Причины могут быть разные. Условно мы бы разделяли их на две крупные категории:

Избавление от «лишнего актива» (условно назовем эти причины «объективными», хотя, конечно, во всех причинах так или иначе присутствует субъективный человеческий фактор). В эту категорию попадают случаи, когда актив понизился в ликвидности, как с точки зрения рынка, так и с точки зрения личных амбиций собственника. Сюда же относится целенаправленное создание бизнеса для последующей продажи «под ключ». Также в эту категорию попадают случаи, когда изменилось законодательное регулирование и для старого собственника больше невыгодно продолжать развивать бизнес в этом направлении.

(условно назовем эти причины «объективными», хотя, конечно, во всех причинах так или иначе присутствует субъективный человеческий фактор). В эту категорию попадают случаи, когда актив понизился в ликвидности, как с точки зрения рынка, так и с точки зрения личных амбиций собственника. Сюда же относится целенаправленное создание бизнеса для последующей продажи «под ключ». Также в эту категорию попадают случаи, когда изменилось законодательное регулирование и для старого собственника больше невыгодно продолжать развивать бизнес в этом направлении. Изменение жизненной ситуации владельца бизнеса (условно, «субъективные» причины). Это все случаи, которые связаны напрямую с личностью собственника: психологическое выгорание, потеря заинтересованности, изменение приоритетов и интересов (например, продавец до глубины души проникся дауншифтингом и не видит смысла в ведении бизнеса), ухудшение здоровья или личная трагедия, развод с супругой\супругом и раздел совместного нажитого имущества, а также прочие ситуации. Такие причины для потенциального покупателя не будут являться «тревожными звоночками».



Фото: meme-arsenal.com

С точки зрения оценки рисков нас куда больше интересует категория «объективных причин». На этом этапе возникает другая группа вопросов:

Насколько бизнес устойчив и какой у него потенциал?

Достаточно ли у вас ресурсов (понимания, желания, возможностей и т.п.) для того, чтобы вывести бизнес из кризиса? Например, если ранее вы занимались производством светодиодов, а сейчас хотите купить убыточное кафе, велика вероятность, что такая идея не обернется ничем хорошим. С другой стороны, вы могли ранее не сталкиваться со сферой общепита, но знаете невероятно талантливого управляющего, и у вас есть средства на его наем либо вы готовы дать ему долю в бизнесе, — ситуация меняется.

Например, если ранее вы занимались производством светодиодов, а сейчас хотите купить убыточное кафе, велика вероятность, что такая идея не обернется ничем хорошим. С другой стороны, вы могли ранее не сталкиваться со сферой общепита, но знаете невероятно талантливого управляющего, и у вас есть средства на его наем либо вы готовы дать ему долю в бизнесе, — ситуация меняется. Что включено в цену продажи? С одной стороны, вы можете получить кафе со своей клиентской базой и наработанной годами репутацией. С другой — после смены владельца не исключена ситуация, что бренд-шеф и управляющий по предварительной договоренности перейдут в другое место, забрав с собой технологические карты на блюда и список ключевых поставщиков. Либо продавец оставит вам внушительный размер кредиторской задолженности, забыв сделать об этом примечание после заявленного в объявлении о продаже «оборота в 20 тысяч BYN в месяц».

Мы рекомендуем:

Уточнить у продавца (либо бизнес-брокера), какие активы будут передаваться в результате сделки, проверить бухгалтерскую документацию компании. Предварительно провести переговоры с ключевыми сотрудниками. Тщательно отнестись к составлению «заверений и гарантий» в договоре купли-продажи. При необходимости надлежащим образом оформить передачу отдельных активов.

Кроме того, необходимо выяснить, были ли в прошлом претензии к компании со стороны контролирующих органов, нет ли текущих судебных процессов в отношении компании, есть ли у компании долги, арестовано ли имущество? Действительно ли имущество и имущественные права, заявляемые как включенные в цену компании, принадлежат ей?

Все эти и многие не перечисленные нами вопросы включаются в финансовый и юридический аудит, который мы рекомендуем проводить в обязательном порядке перед принятием решения о покупке. В случае, если вы не готовы нести такие издержки (либо не удалось договориться о возложении таких издержек на продавца), мы рекомендуем как минимум попытаться самостоятельно проверить перечисленные нюансы в рамках своих возможностей из открытых источников. Помимо того, что это может повлиять на принятие решения о покупке бизнеса, все найденные «красные флаги» являются также рычагами в переговорном процессе, в том числе для изменения цены покупки.



Фото: kreditron.com

На что стоит обратить внимание при юридическом оформлении покупки

Помимо того, о чем мы уже упоминали выше (организационно-правовая форма и надлежащее оформление передачи активов), необходимо обратить внимание на:

Наличие иных участников (акционеров). Здесь важно контролировать соблюдения преимущественного права покупки такими участниками (акционерами), и получить письменный отказ от покупки. В случае, если иные собственники тоже отчуждают доли (акции) в рамках предлагаемой сделки, необходимо учитывать необходимость оформлять отношения и с ними. И самый неочевидный фактор — иные собственники могут остаться в составе участников (акционеров), и вы должны будете выстраивать с ними отношения. Как правило, бизнес строят в партнерстве с людьми, которых знают, поэтому в такой ситуации, когда вы остаетесь с совершенно новыми людьми, мы рекомендовали бы заключать корпоративное соглашение. Это также позволит снизить риск корпоративных конфликтов либо, по крайней мере, в худшем случае даст инструменты для его благоприятного урегулирования.

Здесь важно контролировать соблюдения преимущественного права покупки такими участниками (акционерами), и получить письменный отказ от покупки. В случае, если иные собственники тоже отчуждают доли (акции) в рамках предлагаемой сделки, необходимо учитывать необходимость оформлять отношения и с ними. Как правило, бизнес строят в партнерстве с людьми, которых знают, поэтому в такой ситуации, когда вы остаетесь с совершенно новыми людьми, мы рекомендовали бы заключать корпоративное соглашение. Это также позволит снизить риск корпоративных конфликтов либо, по крайней мере, в худшем случае даст инструменты для его благоприятного урегулирования. Возможную необходимость получения согласия на сделку антимонопольного органа . Как правило, на продажу выставляется небольшой бизнес, тем не менее, возможность необходимости получения согласия МАРТ все еще присутствует.

. Как правило, на продажу выставляется небольшой бизнес, тем не менее, возможность необходимости получения согласия МАРТ все еще присутствует. Возможное наличие в кредитных соглашениях и договорах обеспечительного характера (залог, поручительство и пр.), заключенных продаваемой компанией, положений о необходимости получения согласия на такие сделки . Среди последствий несоблюдения таких требований могут быть как штрафные санкции, так и право потребовать у компании досрочного погашения задолженности.

обеспечительного характера (залог, поручительство и пр.), заключенных продаваемой компанией, . Среди последствий несоблюдения таких требований могут быть как штрафные санкции, так и право потребовать у компании досрочного погашения задолженности. Наличие у продаваемой компании недвижимого имущества , которое потребует переоформления.

, которое потребует переоформления. Наличие в договорах аренды недвижимости условия о необходимости предварительного согласия либо уведомления арендодателя.

В целом процесс юридического оформления — это намного больше, чем две подписи в договоре и регистрация в госорганах. Покупатель должен помнить об этом и проявлять осмотрительность при покупке любого бизнеса, чтобы защитить свои инвестиции.

Пять универсальных советов по безопасной покупке готового бизнеса в Беларуси: