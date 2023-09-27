Как не потерять деньги при покупке готового бизнеса

Недавно мы рассказывали об ограничениях при продаже бизнеса. Теперь подробнее рассказываем о том, на что обращать внимание при покупке. Опытом и советми с «Про бизнес» поделились управляющий партнер, руководитель практики «Корпоративное право, M&A» GRATA International, Belarus Дмитрий Вильтовский и младший юрист GRATA International, Belarus Виолетта Людчик.
Что такое покупка готового бизнеса
— Покупка готового бизнеса — это не просто право собственности и получение дивидендов. К примеру, кофейня — это и помещение, и кофейные зерна, и молоко, и стаканчики, и кофемашина, и персонал, и прибыль, и база поставщиков, и постоянные клиенты… Поэтому в процессе переоформления прав в отношении условного ООО «Чашка кофе» от одного лица к другому есть немало нюансов, которые стоит знать заранее.
Чисто юридически покупка готового бизнеса может быть либо продажей доли в уставном фонде, либо продажей акций в акционерном обществе. В каждом из вариантов будут разные особенности. Так, доли в уставном фонде можно купить путем заключения договора купли-продажи в простой письменной форме, в то время как покупка акций акционерного общества связана с дополнительными процедурами и издержками (биржа, депозитарий, информирование государственных органов и т.п.).
Если же предлагаемый готовый бизнес оформлен как унитарное предприятие, история значительно усложняется, потому что продажа такого предприятия потребует создания и регистрацию предприятия как имущественного комплекса в Национальном кадастровом агентстве, заключения и регистрации сделки, государственной регистрации смены собственника унитарного предприятия и т.д.
Что нужно учесть и выяснить перед покупкой готового бизнеса
При покупке даже самого мелкого бизнеса необходимо тщательно взвешивать все «за» и «против» и рассматривать все возможные финансовые и юридические риски. На что же именно обращать внимание, какие вопросы стоит задавать продавцу и бизнес-посреднику? Давайте разберемся.
Мы рекомендуем со старта постараться найти ответ на вопрос: «Почему собственник решил продать бизнес?» Этот же вопрос мы рекомендуем прямо задать продавцу. Ответ может быть самым первым и очевидным «красным флагом». Причины могут быть разные. Условно мы бы разделяли их на две крупные категории:
Избавление от «лишнего актива» (условно назовем эти причины «объективными», хотя, конечно, во всех причинах так или иначе присутствует субъективный человеческий фактор). В эту категорию попадают случаи, когда актив понизился в ликвидности, как с точки зрения рынка, так и с точки зрения личных амбиций собственника. Сюда же относится целенаправленное создание бизнеса для последующей продажи «под ключ». Также в эту категорию попадают случаи, когда изменилось законодательное регулирование и для старого собственника больше невыгодно продолжать развивать бизнес в этом направлении.
Изменение жизненной ситуации владельца бизнеса (условно, «субъективные» причины). Это все случаи, которые связаны напрямую с личностью собственника: психологическое выгорание, потеря заинтересованности, изменение приоритетов и интересов (например, продавец до глубины души проникся дауншифтингом и не видит смысла в ведении бизнеса), ухудшение здоровья или личная трагедия, развод с супругой\супругом и раздел совместного нажитого имущества, а также прочие ситуации. Такие причины для потенциального покупателя не будут являться «тревожными звоночками».
С точки зрения оценки рисков нас куда больше интересует категория «объективных причин». На этом этапе возникает другая группа вопросов:
Насколько бизнес устойчив и какой у него потенциал?
Достаточно ли у вас ресурсов (понимания, желания, возможностей и т.п.) для того, чтобы вывести бизнес из кризиса? Например, если ранее вы занимались производством светодиодов, а сейчас хотите купить убыточное кафе, велика вероятность, что такая идея не обернется ничем хорошим. С другой стороны, вы могли ранее не сталкиваться со сферой общепита, но знаете невероятно талантливого управляющего, и у вас есть средства на его наем либо вы готовы дать ему долю в бизнесе, — ситуация меняется.
Что включено в цену продажи? С одной стороны, вы можете получить кафе со своей клиентской базой и наработанной годами репутацией. С другой — после смены владельца не исключена ситуация, что бренд-шеф и управляющий по предварительной договоренности перейдут в другое место, забрав с собой технологические карты на блюда и список ключевых поставщиков. Либо продавец оставит вам внушительный размер кредиторской задолженности, забыв сделать об этом примечание после заявленного в объявлении о продаже «оборота в 20 тысяч BYN в месяц».
Мы рекомендуем:
Уточнить у продавца (либо бизнес-брокера), какие активы будут передаваться в результате сделки, проверить бухгалтерскую документацию компании.
Предварительно провести переговоры с ключевыми сотрудниками.
Тщательно отнестись к составлению «заверений и гарантий» в договоре купли-продажи.
При необходимости надлежащим образом оформить передачу отдельных активов.
Кроме того, необходимо выяснить, были ли в прошлом претензии к компании со стороны контролирующих органов, нет ли текущих судебных процессов в отношении компании, есть ли у компании долги, арестовано ли имущество? Действительно ли имущество и имущественные права, заявляемые как включенные в цену компании, принадлежат ей?
Все эти и многие не перечисленные нами вопросы включаются в финансовый и юридический аудит, который мы рекомендуем проводить в обязательном порядке перед принятием решения о покупке. В случае, если вы не готовы нести такие издержки (либо не удалось договориться о возложении таких издержек на продавца), мы рекомендуем как минимум попытаться самостоятельно проверить перечисленные нюансы в рамках своих возможностей из открытых источников. Помимо того, что это может повлиять на принятие решения о покупке бизнеса, все найденные «красные флаги» являются также рычагами в переговорном процессе, в том числе для изменения цены покупки.
На что стоит обратить внимание при юридическом оформлении покупки
Помимо того, о чем мы уже упоминали выше (организационно-правовая форма и надлежащее оформление передачи активов), необходимо обратить внимание на:
Наличие иных участников (акционеров). Здесь важно контролировать соблюдения преимущественного права покупки такими участниками (акционерами), и получить письменный отказ от покупки. В случае, если иные собственники тоже отчуждают доли (акции) в рамках предлагаемой сделки, необходимо учитывать необходимость оформлять отношения и с ними. И самый неочевидный фактор — иные собственники могут остаться в составе участников (акционеров), и вы должны будете выстраивать с ними отношения. Как правило, бизнес строят в партнерстве с людьми, которых знают, поэтому в такой ситуации, когда вы остаетесь с совершенно новыми людьми, мы рекомендовали бы заключать корпоративное соглашение. Это также позволит снизить риск корпоративных конфликтов либо, по крайней мере, в худшем случае даст инструменты для его благоприятного урегулирования.
Возможную необходимость получения согласия на сделку антимонопольного органа. Как правило, на продажу выставляется небольшой бизнес, тем не менее, возможность необходимости получения согласия МАРТ все еще присутствует.
Возможное наличие в кредитных соглашениях и договорах обеспечительного характера (залог, поручительство и пр.), заключенных продаваемой компанией, положений о необходимости получения согласия на такие сделки. Среди последствий несоблюдения таких требований могут быть как штрафные санкции, так и право потребовать у компании досрочного погашения задолженности.
Наличие у продаваемой компании недвижимого имущества, которое потребует переоформления.
Наличие в договорах аренды недвижимости условия о необходимости предварительного согласия либо уведомления арендодателя.
В целом процесс юридического оформления — это намного больше, чем две подписи в договоре и регистрация в госорганах. Покупатель должен помнить об этом и проявлять осмотрительность при покупке любого бизнеса, чтобы защитить свои инвестиции.
Пять универсальных советов по безопасной покупке готового бизнеса в Беларуси:
Изучите историю компании, отзывы клиентов и бывших сотрудников, активные споры компании.
Проведите юридический и бухгалтерский аудит компании.
Контролируйте сделку: обращайте внимание на соблюдение всех требующихся процедур и на положения договоров, опосредующих сделку.
Убедитесь, что в результате сделки к вам перейдут права на все интересующие активы и они надлежащим образом оформлены.
Заранее узнайте о кадровом состоянии компании и проведите переговоры с ключевыми сотрудниками.