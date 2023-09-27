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Конкурс юных ученых и изобретателей Союзного государства стартовал в Минске
27.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске открылся конкурс юных ученых, изобретателей и исследователей Союзного государства. Ребятам от 14 до 18. Почти 300 школьников из двух стран привезли в белорусскую столицу проекты по семи актуальным направлениям – от робототехники до программирования и космонавтики, передает телеканал «МИР 24».
В жюри известные ученые и педагоги-новаторы. Конкурс – возможность получить экспертную оценку и продвинуть свой проект. Например, в секции мультимедийных технологий.
«Это программа, веб-сервис, позволяющий вести учет рабочих смен сотрудников. То есть смотреть, когда кто ушел, когда кто пришел, составлять расписание, смотреть опоздания и многое другое. В общем, штука, упрощающая бумажные отчеты. Это был учебный проект, который мне дал мой научный руководитель», – рассказал Игорь Николаевский.
Конкурс проводят уже в седьмой раз. Юные ученые встречаются поочередно в Беларуси и России.
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Для участников это возможность получить экспертную оценку и продвинуть свой проект.
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