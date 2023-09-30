Лучший аварийно-спасательный отряд выбрали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали лучший аварийно-спасательный отряд. Неделю пожарные проходили испытания по сценариям, близким к реальности: от техногенных катастроф до природных катаклизмов. Кто победил, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

По легенде произошла техногенная катастрофа. Спасателям нужно разбирать завалы, разворачивать оборудование, искать в задымленных помещениях пострадавших, а время ограничено.

«Мы в первый раз здесь. Мы совсем не знали планировку, не знали, к чему готовиться – будь это планировка подвала, квартиры или гаража. Очень тяжело с живым дымом, потому что видно только 10-15 сантиметров перед тобой с фонарем», – поделился старший пожарный республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Александр Рожков.