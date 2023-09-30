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Лучший аварийно-спасательный отряд выбрали в Беларуси

30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучший аварийно-спасательный отряд выбрали в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси выбрали лучший аварийно-спасательный отряд. Неделю пожарные проходили испытания по сценариям, близким к реальности: от техногенных катастроф до природных катаклизмов. Кто победил, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

По легенде произошла техногенная катастрофа. Спасателям нужно разбирать завалы, разворачивать оборудование, искать в задымленных помещениях пострадавших, а время ограничено.

«Мы в первый раз здесь. Мы совсем не знали планировку, не знали, к чему готовиться – будь это планировка подвала, квартиры или гаража. Очень тяжело с живым дымом, потому что видно только 10-15 сантиметров перед тобой с фонарем», – поделился старший пожарный республиканского отряда спецназначения «ЗУБР» МЧС Беларуси Александр Рожков.

Следующий этап – промышленный альпинизм, когда по земле до пострадавших не добраться.

«Такие тренировки необходимы в первую очередь для слаживания наших работников, чтобы они понимали с полуслова и могли работать, общаясь жестами в шумной обстановке, как сейчас, когда работает перфоратор, шлифмашинка», – сказал старший судья на этапе «Промышленный альпинизм» Илья Борознов.

После высоты – на глубину. Отряды прошли испытания и в акватории. Спасали тонущего человека.

«Дистанция в целом легкая, просто много нужно плавать. Нужна выносливость хорошая», – отметил спасатель-пожарный Гомельского областного управления МЧС Беларуси Виталий Науменко.

Один из самых сложных сценариев – крушение воздушного судна. Задача спасателей – найти пострадавших на открытой местности. На прохождение 12 километров дистанции команде нужно пять часов.

«Используется максимальное число специализированного оборудования, снаряжения, технических средств. Работы проводятся в природной среде: в болотистой местности, в лесных массивах. От участников требуется высокий профессиональный уровень, высокая концентрация внимания», – отметил заместитель главного судьи соревнований Сергей Щербатых.

Победителем многоборья стал аварийно-спасательный отряд из Витебска. Серебряные призеры – пожарные из Могилева, а бронза уехала в Гродно.

Соревнования прошли в Новополоцке. Место выбрали не случайно. В городе на севере Беларуси работает нефтеперерабатывающий завод. По словам спасателей, это один из самых опасных объектов в стране.



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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Неделю пожарные проходили испытания по сценариям, близким к реальности: от техногенных катастроф до природных катаклизмов.
 
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