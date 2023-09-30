Делегаты городов-побратимов России и Беларуси встретились в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум городов-побратимов Беларуси и России проходит в эти дни в Бресте. У регионов двух стран заключено больше 100 соглашений о партнерстве. Каждое – возможность для кооперации в экономике, культуре, социальной сфере, передает телеканал «МИР 24».

На форум приехали делегаты почти из 70 городов России и больше 20 Беларуси. Появились новые связи. Например, для белорусского Могилева Ярославль стал 23-м городом-побратимом. В прошлом году областной центр наторговал с Россией на полтора миллиарда долларов. Кроме этого партнерами стали Орша и Смоленск, Лунинец и Новодевяткино, Заславль и Котельники.