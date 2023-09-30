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Делегаты городов-побратимов России и Беларуси встретились в Бресте
30.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБресте" height="100%" width="670">
Форум городов-побратимов Беларуси и России проходит в эти дни в Бресте. У регионов двух стран заключено больше 100 соглашений о партнерстве. Каждое – возможность для кооперации в экономике, культуре, социальной сфере, передает телеканал «МИР 24».
На форум приехали делегаты почти из 70 городов России и больше 20 Беларуси. Появились новые связи. Например, для белорусского Могилева Ярославль стал 23-м городом-побратимом. В прошлом году областной центр наторговал с Россией на полтора миллиарда долларов. Кроме этого партнерами стали Орша и Смоленск, Лунинец и Новодевяткино, Заславль и Котельники.
«Сегодня есть определенные договоренности по ряду российских регионов, городов-побратимов, где наши предприятия имеют заинтересованности в кооперационных связях. Поэтому это сейчас отрабатывается», – сказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
Приветствие участникам форума направили и президенты Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что эта площадка – локомотив интеграционных процессов двух стран. Владимир Путин партнерские отношения между городами назвал эффективным механизмом народной дипломатии.
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Партнерами стали Орша и Смоленск, Лунинец и Новодевяткино, Заславль и Котельники.
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