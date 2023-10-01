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Ошибки на старте и важность спортивного характера для предпринимателя: новости бизнеса за 25 сентября — 1 октября 2023 года
01.10.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Работа с маркетплейсами, азарт предпринимателя и правильная покупка бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
«В последнее время значительно увеличилось число исков к ООО „Вайлдберриз“. За неполный 2023 год против маркетплейса было подано 1652 иска, что на 914 больше по сравнению со всем прошлым годом. При этом растет и сумма претензий к маркетплейсу — с 645 млн российских рублей в 2022 году до 11,2 млрд в текущем», — констатирует адвокат селлеров, один из соавторов законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов в России Виктория Меллит. Эксперт
Полезное для бизнеса
Как не потерять деньги при покупке готового бизнеса:
Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда угрожает благополучию компании и сотрудников.
Истории бизнеса
Столичный бизнесмен Денис Богуш уже больше 20 лет владеет крупным компьютерным клубом и точно знает, как делать бизнес в индустрии гейминга. За свою карьеру предприниматель прошел через разный опыт: бешеный спрос и большие деньги, «вежливые» попытки обложить клуб данью в начале 2000-х, кризис 2008-го и продажа собственной квартиры ради погашения кредитов. На фоне такой турбулентности Денис не сломался и одним из первых в стране начал заниматься медийным продакшеном в гейминдустрии, а потом и вовсе собрал целую «Минск-Арену», проведя киберспортивный турнир с бюджетом в $ 2.5 миллиона. «Про бизнес»
Краткосрочная сдача жилья в аренду — это непростой, но доходный бизнес. Владелец сервиса «Bulbash Apartments» Владислав Карпович об этом хорошо знает. Главное, по его мнению, адекватно оценивать ситуацию и не питать иллюзий об этом рынке: сезонность, большие затраты на рекламу и высокие налоги — это реальность, с которой нужно смириться. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем, чтобы выяснить,
Салон красоты — очень распространенный вид бизнеса в сфере услуг. Со стороны кажется, что там все просто. И мало кто задумывается о том, что скрывается за этой иллюзией простоты бьюти-бизнеса. Основательница сети семейных центров красоты в Санкт-Петербурге «Багамы для мамы» Наталья Максимова поделилась с «Про бизнес» своей историей и
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Ошибки на старте и важность спортивного характера для предпринимателя: новости бизнеса за 25 сентября — 1 октября 2023 года
Работа с маркетплейсами, азарт предпринимателя и правильная покупка бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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