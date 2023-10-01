Ошибки на старте и важность спортивного характера для предпринимателя: новости бизнеса за 25 сентября — 1 октября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Работа с маркетплейсами, азарт предпринимателя и правильная покупка бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«В последнее время значительно увеличилось число исков к ООО „Вайлдберриз“. За неполный 2023 год против маркетплейса было подано 1652 иска, что на 914 больше по сравнению со всем прошлым годом. При этом растет и сумма претензий к маркетплейсу — с 645 млн российских рублей в 2022 году до 11,2 млрд в текущем», — констатирует адвокат селлеров, один из соавторов законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов в России Виктория Меллит. Эксперт объяснила , какие нарушения чаще всего допускают торговые онлайн-площадки и что нужно делать селлерам, чтобы защитить свои права.

Полезное для бизнеса

Кейс от Webcom Group: как вывести сайт нового дилерского центра в ТОП-3 поисковой выдачи за 12 месяцев.

Как не потерять деньги при покупке готового бизнеса: советы от юристов GRATA International, Belarus.

Иногда риск в бизнесе просто необходим, чтобы развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Но важно чувствовать и понимать, когда он оправдан, а когда угрожает благополучию компании и сотрудников. Мы подготовили тест , который поможет разобраться, умеете ли вы вовремя остановиться в вопросах ведения бизнеса.

Истории бизнеса

Столичный бизнесмен Денис Богуш уже больше 20 лет владеет крупным компьютерным клубом и точно знает, как делать бизнес в индустрии гейминга. За свою карьеру предприниматель прошел через разный опыт: бешеный спрос и большие деньги, «вежливые» попытки обложить клуб данью в начале 2000-х, кризис 2008-го и продажа собственной квартиры ради погашения кредитов. На фоне такой турбулентности Денис не сломался и одним из первых в стране начал заниматься медийным продакшеном в гейминдустрии, а потом и вовсе собрал целую «Минск-Арену», проведя киберспортивный турнир с бюджетом в $ 2.5 миллиона. «Про бизнес» поговорил с Денисом о его непростом пути, особенностях бизнеса в индустрии гейминга и киберспорта, а также новом проекте «Meta Arena».

Краткосрочная сдача жилья в аренду — это непростой, но доходный бизнес. Владелец сервиса «Bulbash Apartments» Владислав Карпович об этом хорошо знает. Главное, по его мнению, адекватно оценивать ситуацию и не питать иллюзий об этом рынке: сезонность, большие затраты на рекламу и высокие налоги — это реальность, с которой нужно смириться. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем, чтобы выяснить, как устроен рынок краткосрочной аренды, на какие доходы там можно рассчитывать и почему в бизнесе важно не бояться пробовать новое.