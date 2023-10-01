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Конкурс юных ученых и изобретателей Союзного государства завершился в Минске
01.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске завершился конкурс научно-технического творчества школьников Беларуси и России. Около 300 юных изобретателей и исследователей привезли свои проекты. Достижения оценила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«В помощь дачникам и фермерам» – слоган разработки Тимофея Головкова из Краснодара. На конкурс он привез робота для посадки картофеля. Хотел удивить белорусское жюри идеей и ценой. Механизм будет дешевле некоторых аналогов в 30 раз.
А десятиклассник Михаил Рожков предлагает учить математику в очках виртуальной реальности. Юноша создал программу, которая помогает возводить числа в степени, тренировать навыки умножения и деления.
«Это рассчитано на то, что у детей больше интереса к таким современным штукам. как VR. Я постарался сделать все в красочных тонах, чтобы было нескучно. Это для того, чтобы ученики, играя, могли закреплять базовые концепции, а потом быстро решали задачки в своей голове», – поделился Михаил.
Были и разработки для реальных клиентов. У программы Игоря Николаевского уже есть заказчики. «Айтишник» учится только в 9 классе.
«Это программа или же веб-сервис, позволяющий вести учет рабочих смен сотрудников: смотреть, когда кто ушел и пришел, составлять расписание, видеть опоздания. Штука, упрощающая бумажные отчеты», – сказал Игорь.
Исследователи и разработчики приехали со всей Беларуси и 16 регионов России. Международное и жюри. Это преподаватели вузов и эксперты. Каждый в своей области: от космонавтики до экологии.
Победителей выбрали в каждой из семи секций конкурса. Лучшие исследователи получили символические медали и ценные призы, но главное – поддержку экспертов. Организаторы планируют сопровождать проекты школьников, помогать им с поступлением в вузы.
Конкурс проходил в течение недели. Основной площадкой стал «Детский технопарк» в Минске.
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Около 300 юных изобретателей и исследователей представили свои проекты в Беларуси.
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