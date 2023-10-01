Конкурс юных ученых и изобретателей Союзного государства завершился в Минске

А десятиклассник Михаил Рожков предлагает учить математику в очках виртуальной реальности. Юноша создал программу, которая помогает возводить числа в степени, тренировать навыки умножения и деления.

«Это рассчитано на то, что у детей больше интереса к таким современным штукам. как VR. Я постарался сделать все в красочных тонах, чтобы было нескучно. Это для того, чтобы ученики, играя, могли закреплять базовые концепции, а потом быстро решали задачки в своей голове», – поделился Михаил.

Были и разработки для реальных клиентов. У программы Игоря Николаевского уже есть заказчики. «Айтишник» учится только в 9 классе.

«Это программа или же веб-сервис, позволяющий вести учет рабочих смен сотрудников: смотреть, когда кто ушел и пришел, составлять расписание, видеть опоздания. Штука, упрощающая бумажные отчеты», – сказал Игорь.

Исследователи и разработчики приехали со всей Беларуси и 16 регионов России. Международное и жюри. Это преподаватели вузов и эксперты. Каждый в своей области: от космонавтики до экологии.

«Здесь ребята приезжают не за ценными призами, а за общением с талантливыми взрослыми и такими же сверстниками. Главное – это сообщество, увидеть таких же единомышленников, ребят, которым все это интересно, которым интересны мультимедиа технологии, техническое конструирование, наука и творчество», – сообщила руководитель делегации из России Ирина Кузнецова.

Победителей выбрали в каждой из семи секций конкурса. Лучшие исследователи получили символические медали и ценные призы, но главное – поддержку экспертов. Организаторы планируют сопровождать проекты школьников, помогать им с поступлением в вузы.

Конкурс проходил в течение недели. Основной площадкой стал «Детский технопарк» в Минске.