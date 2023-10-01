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Конкурс юных ученых и изобретателей Союзного государства завершился в Минске

01.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Конкурс юных ученых и изобретателей Союзного государства завершился в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске завершился конкурс научно-технического творчества школьников Беларуси и России. Около 300 юных изобретателей и исследователей привезли свои проекты. Достижения оценила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«В помощь дачникам и фермерам» – слоган разработки Тимофея Головкова из Краснодара. На конкурс он привез робота для посадки картофеля. Хотел удивить белорусское жюри идеей и ценой. Механизм будет дешевле некоторых аналогов в 30 раз.

«Важно показать, что делать с изобретением дальше»

Эксперт – о сурдоперчатке, придуманной школьником
«В Беларуси у меня живут тетя и дядя. И я из года в год приезжаю сюда. Взрослые мне говорят: «Пойдем на поле картошку сажать». Так я испытал на себе этот тяжкий труд. После такой работы болят суставы, особенно у пожилых людей. И я решил разработать специальную систему», – рассказал участник конкурса.

А десятиклассник Михаил Рожков предлагает учить математику в очках виртуальной реальности. Юноша создал программу, которая помогает возводить числа в степени, тренировать навыки умножения и деления.

«Это рассчитано на то, что у детей больше интереса к таким современным штукам. как VR. Я постарался сделать все в красочных тонах, чтобы было нескучно. Это для того, чтобы ученики, играя, могли закреплять базовые концепции, а потом быстро решали задачки в своей голове», – поделился Михаил.

Были и разработки для реальных клиентов. У программы Игоря Николаевского уже есть заказчики. «Айтишник» учится только в 9 классе.

«Это программа или же веб-сервис, позволяющий вести учет рабочих смен сотрудников: смотреть, когда кто ушел и пришел, составлять расписание, видеть опоздания. Штука, упрощающая бумажные отчеты», – сказал Игорь.

Исследователи и разработчики приехали со всей Беларуси и 16 регионов России. Международное и жюри. Это преподаватели вузов и эксперты. Каждый в своей области: от космонавтики до экологии.

«Здесь ребята приезжают не за ценными призами, а за общением с талантливыми взрослыми и такими же сверстниками. Главное – это сообщество, увидеть таких же единомышленников, ребят, которым все это интересно, которым интересны мультимедиа технологии, техническое конструирование, наука и творчество», – сообщила руководитель делегации из России Ирина Кузнецова.

Победителей выбрали в каждой из семи секций конкурса. Лучшие исследователи получили символические медали и ценные призы, но главное – поддержку экспертов. Организаторы планируют сопровождать проекты школьников, помогать им с поступлением в вузы.

Конкурс проходил в течение недели. Основной площадкой стал «Детский технопарк» в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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