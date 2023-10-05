ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подготовку программ по гидрометеорологии обсудили депутаты Союзного государства

05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подготовку программ по гидрометеорологии обсудили депутаты Союзного государства
 Антон Новодережкин/ТАСС

Парламентарии Союзного государства Беларуси и России обсудили подготовку программы по гидрометеорологии. В планах – создать научную базу для работы с климатическими измерениями, передает телеканал «МИР 24».

Зеленая энергетика против капризов погоды

Тренд важнее надежности?
Новые разработки помогут прогнозировать урожайность культур и сделают их сбор более эффективным. Также помогут усовершенствовать исследование природных и городских ландшафтов, предупредить об опасных катаклизмах. Как отметили в комиссии, все предыдущие программы уже успешно реализованы.

«Все вклады в реализации мероприятий тех или иных программ, не только комиссии по природным ресурсам, но и по другим направлениям, они равноценны. При формировании новых программ мы оттачиваем отдельные позиции, чтобы они удовлетворяли потребности как белорусской стороны, так и российской, и чтобы они нашли разрешение в нашем Союзном государстве», – сказал председатель Комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Николай Васильков.

Программа также включает работу с преодолением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе оказание медицинской помощи жертвам радиационного воздействия.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработки помогут усовершенствовать исследование природных и городских ландшафтов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские паралимпийцы поборются за рейтинги для участия в Играх в Париже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика