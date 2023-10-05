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Подготовку программ по гидрометеорологии обсудили депутаты Союзного государства
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Антон Новодережкин/ТАСС
Парламентарии Союзного государства Беларуси и России обсудили подготовку программы по гидрометеорологии. В планах – создать научную базу для работы с климатическими измерениями, передает телеканал «МИР 24».
«Все вклады в реализации мероприятий тех или иных программ, не только комиссии по природным ресурсам, но и по другим направлениям, они равноценны. При формировании новых программ мы оттачиваем отдельные позиции, чтобы они удовлетворяли потребности как белорусской стороны, так и российской, и чтобы они нашли разрешение в нашем Союзном государстве», – сказал председатель Комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Николай Васильков.
Программа также включает работу с преодолением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе оказание медицинской помощи жертвам радиационного воздействия.
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