Подготовку программ по гидрометеорологии обсудили депутаты Союзного государства

«Все вклады в реализации мероприятий тех или иных программ, не только комиссии по природным ресурсам, но и по другим направлениям, они равноценны. При формировании новых программ мы оттачиваем отдельные позиции, чтобы они удовлетворяли потребности как белорусской стороны, так и российской, и чтобы они нашли разрешение в нашем Союзном государстве», – сказал председатель Комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Николай Васильков.

Программа также включает работу с преодолением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе оказание медицинской помощи жертвам радиационного воздействия.