Белорусские паралимпийцы поборются за рейтинги для участия в Играх в Париже

«Мы выиграли: 74 голоса было за нас, 56 против и 15 воздержалось. Мы хотели добиться еще и ставили на голосование, чтобы с гимном и флагом, но нам не хватило буквально 15 голосов. Но я думаю, это тоже прорыв, это успех, потому что люди четыре года готовились, люди надеялись, что выступят на Паралимпийских играх в Париже», –сказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Сейчас календарь соревнований белорусов меняют. Нужно пересмотреть подготовку паралимпийцев и завоевать лицензии.

У белорусских спортсменов еще есть возможность получить рейтинговые очки. Ближайшие международные старты для пловцов – это Кубок мира в Каире. Для фехтовальщиков – Всемирные игры инвалидов-колясочников в Таиланде.