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Белорусские паралимпийцы поборются за рейтинги для участия в Играх в Париже
04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спортсмены смогут выступить на
Вопрос о статусе белорусов на Паралимпиаде подняли на генассамблее Международного паралимпийского комитета. Членство страны в организации частично приостановили. Но спортсменам итог голосования принес хорошие новости. Выступить на соревнованиях они смогут в индивидуальном нейтральном статусе. Большинство стран-участниц комитета поддержали Беларусь.
«Мы выиграли: 74 голоса было за нас, 56 против и 15 воздержалось. Мы хотели добиться еще и ставили на голосование, чтобы с гимном и флагом, но нам не хватило буквально 15 голосов. Но я думаю, это тоже прорыв, это успех, потому что люди четыре года готовились, люди надеялись, что выступят на Паралимпийских играх в Париже», –сказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.
Сейчас календарь соревнований белорусов меняют. Нужно пересмотреть подготовку паралимпийцев и завоевать лицензии.
У белорусских спортсменов еще есть возможность получить рейтинговые очки. Ближайшие международные старты для пловцов – это Кубок мира в Каире. Для фехтовальщиков – Всемирные игры инвалидов-колясочников в Таиланде.
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Ближайшие международные старты для пловцов – Кубок мира в Каире. Для фехтовальщиков – Всемирные игры инвалидов-колясочников в Таиланде.
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