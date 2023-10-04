ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские паралимпийцы поборются за рейтинги для участия в Играх в Париже

04.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские паралимпийцы поборются за рейтинги для участия в Играх в Париже
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде в Париже, но в нейтральном статусе. Время квалифицироваться на Игры еще есть. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Вопрос о статусе белорусов на Паралимпиаде подняли на генассамблее Международного паралимпийского комитета. Членство страны в организации частично приостановили. Но спортсменам итог голосования принес хорошие новости. Выступить на соревнованиях они смогут в индивидуальном нейтральном статусе. Большинство стран-участниц комитета поддержали Беларусь.

«Мы выиграли: 74 голоса было за нас, 56 против и 15 воздержалось. Мы хотели добиться еще и ставили на голосование, чтобы с гимном и флагом, но нам не хватило буквально 15 голосов. Но я думаю, это тоже прорыв, это успех, потому что люди четыре года готовились, люди надеялись, что выступят на Паралимпийских играх в Париже», –сказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель.

Сейчас календарь соревнований белорусов меняют. Нужно пересмотреть подготовку паралимпийцев и завоевать лицензии.

У белорусских спортсменов еще есть возможность получить рейтинговые очки. Ближайшие международные старты для пловцов – это Кубок мира в Каире. Для фехтовальщиков – Всемирные игры инвалидов-колясочников в Таиланде.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближайшие международные старты для пловцов – Кубок мира в Каире. Для фехтовальщиков – Всемирные игры инвалидов-колясочников в Таиланде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Годом правового просвещения предложили объявить 2027-й в СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2023
Mir24.TV Belarus
04.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика