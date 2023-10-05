Для студентов журфака БГУ провели экскурсию в Исполкоме СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты журфака БГУ посетили Штаб-квартиру СНГ в Минске. Специально для них организовали экскурсию в Музей истории Содружества, передает телеканал «МИР 24».

Будущие журналисты-международники попробовали себя в роли дипломатов. В главном зале сели за стол, за которым проходят заседания совета постпредов Содружества, и пообщались с первым заместителем генерального секретаря организации. Обсудили общую экономику союза, импортозамещение и прошедшие Игры стран СНГ.