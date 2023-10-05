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Для студентов журфака БГУ провели экскурсию в Исполкоме СНГ

05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты журфака БГУ посетили Штаб-квартиру СНГ в Минске. Специально для них организовали экскурсию в Музей истории Содружества, передает телеканал «МИР 24».

Будущие журналисты-международники попробовали себя в роли дипломатов. В главном зале сели за стол, за которым проходят заседания совета постпредов Содружества, и пообщались с первым заместителем генерального секретаря организации. Обсудили общую экономику союза, импортозамещение и прошедшие Игры стран СНГ.

«Нужно изнутри прочувствовать, то есть да, мы знаем какую-то фундаментальную информацию, корочку, но саму суть… А тем более от таких лиц получить ответы на интересующие вопросы – это очень большая ценность», – сказала студентка факультета журналистики БГУ Елизавета Микулич.

«Будущие журналисты фальши не терпят в таких вот встречах. И, естественно, я хотел показать работу Содружества Независимых Государств и те нюансы, которые сопровождали образование Содружества Независимых Государств после распада Советского Союза», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

В штаб-квартире СНГ регулярно проводят экскурсии для студентов.



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Теги: Минск
 
 
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Будущие журналисты-международники попробовали себя в роли дипломатов.
 
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