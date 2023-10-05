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Погода в СНГ: в Беларусь пришли дожди с грозами, в Кыргызстане задержалось лето
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и до плюс 15 будет в четверг в Москве. Тем временем в некоторых регионах Казахстана уже начался отопительный сезон. О ситуации в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Казахстан не сдается холодам. Днем на юге плюс 28, а по ночам в нескольких регионах морозы до минус трех. Почти по всей стране без осадков, только на западе и в горных районах республики пройдут дожди.
В некоторых регионах Казахстана уже стартовал отопительный сезон. Однако в Темиртау уже зафиксировали десятки порывов теплосетей. Жители делятся в социальных сетях кадрами: по улицам бежит вода, и клубится белый пар. Коммунальные службы оперативно ликвидируют прорывы, чтобы в домах горожан было тепло.
Азербайджан
В Баку и на Апшеронском полуострове спокойная осень. Пасмурно, плюс 23. Ночью прошел небольшой дождь, который к утру прекратился.
Кыргызстан
Беларусь
Сейчас пернатые готовятся к длительному перелету в Индию и Африку. Однако молодняк, который только летом «встал на крыло», иногда попадает в сложные ситуации. Так, в Минской области аист, не рассчитав траекторию, врезался в дерево и запутался в ветках. На помощь пришла хозяйка приусадебного участка.
Армения
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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