Погода в СНГ: в Беларусь пришли дожди с грозами, в Кыргызстане задержалось лето

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и до плюс 15 будет в четверг в Москве. Тем временем в некоторых регионах Казахстана уже начался отопительный сезон. О ситуации в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Казахстан не сдается холодам. Днем на юге плюс 28, а по ночам в нескольких регионах морозы до минус трех. Почти по всей стране без осадков, только на западе и в горных районах республики пройдут дожди.

В некоторых регионах Казахстана уже стартовал отопительный сезон. Однако в Темиртау уже зафиксировали десятки порывов теплосетей. Жители делятся в социальных сетях кадрами: по улицам бежит вода, и клубится белый пар. Коммунальные службы оперативно ликвидируют прорывы, чтобы в домах горожан было тепло.

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове спокойная осень. Пасмурно, плюс 23. Ночью прошел небольшой дождь, который к утру прекратился.



В регионах погода нестабильная, идут дожди с грозами. В высокогорье в Гусарском районе выпал снег, в том числе на курорте Шахдаг. Высота покрова – один сантиметр. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца дня.

Кыргызстан



Теплые дни стоят в Кыргызстане. Сегодня в столице плюс 28. Солнечно и без осадков. На пять градусов прохладнее в Нарынской области. Но это не мешает сбору урожая.



В Кочкорском районе созрел картофель. Овощ, выращенный именно здесь, славится в стране и за ее пределами. Каждый год в среднем фермеры выращивают 60 тысяч тонн. Четверть урожая отправляют на экспорт.

Беларусь

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