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Лукашенко обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

06.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси с Ульяновской областью. Президент провел переговоры с губернатором региона Алексеем Русских, передает «МИР 24».

У Минска и Ульяновска крепкие связи, прежде всего в области машиностроения и наукоемких технологий, отметил Лукашенко. Например, белорусские комплектующие уже много лет закупает Ульяновский автозавод. Прочные связи налажены и в сфере радиоэлектроники. Приняты на уровне глав государств и решения по новым перспективным проектам. Одна из договоренностей между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным – совместный выпуск самолетов для региональных перевозок.

«У нас для этого есть соответствующие компетенции. Хотелось бы знать, какие вы видите возможности. Этот проект ориентирован в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Мы готовы расширять номенклатуру этого производства», – отметил Александр Лукашенко.

Губернатор отметил: ульяновские авиастроители в этом заинтересованы, а первые поставки комплектующих уже идут. По его словам, Минск и Ульяновск вскоре свяжут не только общие производства, но и прямой авиарейс. Проект находится на стадии переговоров.



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Теги: Минск
 
 
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У Минска и Ульяновска крепкие связи, прежде всего в области машиностроения и наукоемких технологий.
 
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