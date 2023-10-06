Лукашенко обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси с Ульяновской областью. Президент провел переговоры с губернатором региона Алексеем Русских, передает «МИР 24».



У Минска и Ульяновска крепкие связи, прежде всего в области машиностроения и наукоемких технологий, отметил Лукашенко. Например, белорусские комплектующие уже много лет закупает Ульяновский автозавод. Прочные связи налажены и в сфере радиоэлектроники. Приняты на уровне глав государств и решения по новым перспективным проектам. Одна из договоренностей между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным – совместный выпуск самолетов для региональных перевозок.

«У нас для этого есть соответствующие компетенции. Хотелось бы знать, какие вы видите возможности. Этот проект ориентирован в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный. Отдельные компоненты для данной отрасли мы уже производим. Мы готовы расширять номенклатуру этого производства», – отметил Александр Лукашенко.

Губернатор отметил: ульяновские авиастроители в этом заинтересованы, а первые поставки комплектующих уже идут. По его словам, Минск и Ульяновск вскоре свяжут не только общие производства, но и прямой авиарейс. Проект находится на стадии переговоров.