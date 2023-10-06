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Лукашенко обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
06.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси с Ульяновской областью. Президент провел переговоры с губернатором региона Алексеем Русских, передает «МИР 24».
Губернатор отметил: ульяновские авиастроители в этом заинтересованы, а первые поставки комплектующих уже идут. По его словам, Минск и Ульяновск вскоре свяжут не только общие производства, но и прямой авиарейс. Проект находится на стадии переговоров.
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У Минска и Ульяновска крепкие связи, прежде всего в области машиностроения и наукоемких технологий.
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