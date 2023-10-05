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Лукашенко обсудил с главой парламента Кыргызстана двусторонние отношения
05.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Бишкек придерживаются политики многополюсного развития. Об этом заявил
Лукашенко напомнил, что у двух государств немало точек соприкосновения – от сельского хозяйства до промышленности. Президент выразил надежду, что парламентарии Кыргызстана сыграют свою роль в укреплении связей.
Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь по приглашению Совета республики. В планах – посещение предприятий и подписание двусторонних документов о сотрудничестве.
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Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь по приглашению Совета республики.
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