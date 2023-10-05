Лукашенко обсудил с главой парламента Кыргызстана двусторонние отношения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Бишкек придерживаются политики многополюсного развития. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой парламента Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, передает «МИР 24».

«Мы страны не гигантские, не определяем ход мировой политики. Но любая страна, независимо от ее размеров, масштабов, влияет на ландшафт, который складывается на нашей планете. Мы формируем многополярный мир. Мы с вами находимся в одном союзе – и в военном, и в политическом. Поэтому, если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Найдем новые общие точки соприкосновения. В этом направлении будем работать», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что у двух государств немало точек соприкосновения – от сельского хозяйства до промышленности. Президент выразил надежду, что парламентарии Кыргызстана сыграют свою роль в укреплении связей.

Парламентская делегация Кыргызстана прибыла в Беларусь по приглашению Совета республики. В планах – посещение предприятий и подписание двусторонних документов о сотрудничестве.