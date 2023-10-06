«В Беларусь ввезли тысячи электромобилей, но только сотня из них продана через официальных дилеров». В каком состоянии рынок электрокаров и что нужно изменить для развития

Источник материала: ProBusiness





На полях выставки «Auto Expo 2023» прошел «круглый стол» на тему перспективах дилерских продаж электромобилей в Беларуси. «Про бизнес» послушал экспертов и рассказывает, какие вызовы сегодня стоят перед дилерами и производителями «зеленых» авто.

Характерная черта белорусского рынка — ввоз большей части электромобилей в частном порядке

Глобальный автомобильный рынок претерпевает сейчас колоссальные трансформации: растет доля «зеленых» автомобилей. И белорусский авторынок не исключение, хотя и имеет свои особенности. В частности, высокая доля ввозимых электроавтомобилей «по неорганизованным каналам», то есть частными лицами для личного пользования.

По итогам 2022 года продажи официальных дилеров не превысили 100 единиц, хотя совокупный ввоз исчисляется тысячами единиц электромобилей.

Поэтому Беларуси стоит перенимать опыт других стран.

За 2023 год в мире было продано 13,5 млн электромобилей, из которых около 8 млн были проданы китайскими производителями. Китаю удалось достичь лидерства в этом сегменте благодаря государственной поддержке. Так, в Китае покупатели могут экономить до 4 тысяч долларов за счет налоговых льгот. Кроме того, в этой стране в некоторые районы крупных городов можно въехать только на электроавтомобилях. Помимо этого, в крупных городах Китая покупку «зеленых» авто стимулируют за счет предоставления бесплатных регистрационных номеров, когда номера для автомобилей с ДВС нужно покупать на аукционе.





В Норвегии, где население составляет 5,5 млн человек в год продается 153 тысячи (90% рынка) электромобилей.

В Беларуси долгое время барьером для развития электротранспорта было отсутствие официального сервиса. Но теперь количество электромобилей также растет: на учете уже стоит около 6 тысяч электромобилей.

В текущем году количество официально представленных электромобилей на белорусском рынке достигло 9 наименований, в следующем это число должно вырасти до 30. К концу 2023 года количество проданных автомобилей по прогнозу составит 300 штук, в 2024-м этот показатель должен вырасти до 3 тысяч. При этом весь электропарк может составить порядка 20 тысяч электромобилей.





Возможные меры для роста рынка электрокаров

По мнению управляющего ООО «АВТОПРОМСЕРВИС» Андрея Ткачева, основной мерой по стимулированию роста рынка электромобилей является сохранение текущих льготных условий (0% пошлина и 0% НДС). Также простимулировать покупку могут специальные программы кредитования, внедрение системы бесплатных номеров для электромобилей по примеру Китая, ускоренная амортизация при покупке «зеленых» авто для юридических лиц в лизинг, запуск бесплатных электрозаправок в центре крупных городов.



Управляющий ООО «АВТОПРОМСЕРВИС» Андрей Ткачев.

Что касается энергетической инфраструктуры для «зеленых» авто в Беларуси, то на начало июня в Беларуси функционировало около 1000 электрозаправок.

По мнению Андрея Ткачева, более быстрому развитию отрасли мешает высокая стоимость зарядных станций и высокий тариф на электроэнергию для них, что приводит к длительному периоду окупаемости для инвесторов.

В качестве мер стимулирования эксперт предлагает увеличить общее количество электрозаправок в 10 раз, т.к. при цели в 100 тысяч электрокаров при общем стандарте не более 10 зеленых авто на 1 электрозаправку для нашей страны желательно достичь показателя в 10 тысяч таких станций.





Кроме того, Андрей Ткачев предложил создать на базе «Маланка» общее приложение для всех электрозаправочных станций страны. При создании такого приложения имеет смысл встраивать его в продаваемые автомобили, что позволит ускорить процесс окупаемости, т.к. на текущий момент инвестор рискует остаться неизвестным большому количеству пользователей.

Следующей мерой является установка специального тарифа на электроэнергию для юрлиц в первые три года, что позволит снизить издержки, а также установить специальный тариф для электрозаправочных станций возле многоквартирных домов, входящих в товарищество собственников или ЖКХ.





Одной из мер стимулирования Андрей Ткачев видит развитие инфраструктуры электрозаправочных станций вблизи торгово-развлекательных и спортивных комплексов. Тут важна информационная работа с ними, т.к. в период ожидания заправки потребители будут тратить деньги в данных комплексах, что выгодно обеим сторонам.

Важно решить и законодательный вопрос с размещением электроавтомобилей на заправках после его полной зарядки и ввести запрет на парковку автомобилей с ДВС в таких местах.

Отдельно можно выделить меры стимулирования рынка за счет работы с юрлицами. Помимо сохранения налогового вычета, считает Андрей Ткачев, можно разработать меры стимулирования рынка такси для перехода на «зеленые» авто. Это бы могло стать решающим фактором для массового перехода частных пользователей на электромобили.

«Приоритетом по-прежнему остается производство автомобилей с ДВС»

Что касается производства электромобилей в нашей стране, то на текущий момент, по словам генерального директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, «приоритетом по-прежнему остается производство автомобилей с ДВС».



Генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

По его мнению, тот объем продаж, который есть на местном рынке и те затраты, которые необходимы для организации производства, пока не сопоставимы. Окупаемость таких проектов на данный момент отсутствует.

Продажи «зеленых» авто в Беларуси не впечатляют, но устойчивый рост спроса есть. Для нашей страны есть несколько важных моментов, которые могут стимулировать рынок электромобилей: небольшие расстояния, хорошие дороги и достаточные электрические мощности. Факторы, которые сдерживают реализацию: высокая стоимость электромобилей и большие затраты на организацию сервиса.

Основным игроком в сегменте создания зарядной инфраструктуры для электромобилей является ПО «Беларуснефть». По словам заместителя генерального директора национального оператора Андрея Котика, задачей было создание базовой сети. Эксперт считает, что она решена, т.к. в стране сегодня 670 зарядных станций и они находятся практически во всех глобальных точках спроса.



Заместитель генерального директора ПО «Беларуснефть» Андрей Котик.

Что касается потенциала рынка, то на первых этапах развивался премиум-сегмент, однако сейчас наблюдается тенденция на увеличение количества «зеленых» авто среднего ценового сегмента. На рынок выходит транспорт стоимостью до 20 тысяч долларов в эквиваленте. Помимо этого, «зеленое» направление, по оценке Андрея Котика, в 7 раз эффективнее. В текущем моменте, если анализировать графики роста рынка электроавтомобилей, мы находимся в точке резкого ускорения.

Сегодня «Беларуснефть» отмечает значительный рост спроса на электроавтомобили китайского производства, и по этой причине устанавливает на своих станциях GPT-разъемы. По прогнозам представителя компании, к концу 2024 года удастся оборудовать все станции данными разъемами. Кроме того, в компании собираются к 2030 году установить 86 супербыстрых зарядных комплексов.



