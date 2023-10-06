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Правительство подготовило проект НК-2024. Какие изменения ждут бизнес в Беларуси
06.10.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В Беларуси опубликован проект изменений в Налоговый кодекс. Документ можно почитать
Итак, ставка подоходного налога для ИП может подняться до 30%, если доходы нарастающим итогом превысили 500 тысяч белорусских рублей. А с 2025 года таким ИП вообще могут запретить осуществлять предпринимательскую деятельность.
С 1 января 2024 года могут вырасти ставки единого налога. Конкретные цифры зависят от вида деятельности.
В проекте НК-2024 также предлагают поднять ставку сбора с агроусадеб — с 37 до 40 рублей в месяц, а ремесленникам — поднять ежемесячный платеж с 6 до 6,5 рубля.
Есть изменения и для физлиц. Тем, кто за налоговый период получил доход выше 200 тысяч белорусских рублей, придется платить налог по ставке 25%. Учитываться будут дивиденды, зарплата и прочие доходы.
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.
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В Беларуси опубликован проект изменений в Налоговый кодекс. Документ можно почитать на сайте Национального правового портала. «Про бизнес» обратил внимание на...
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