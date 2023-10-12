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Спасатели Беларуси, России и Казахстана проведут совместные учения
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спасатели Беларуси, России и Казахстана проведут совместные учения по ликвидации аварий на железной дороге. Об этом договорились министры по чрезвычайным ситуациям трех стран. Совместная коллегия ведомств прошла в белорусском Гродно, сообщает «МИР 24».
Дату учений пока не определили. Задумка – отработать ликвидацию инцидентов с опасными грузами, например, их утечку. Такие составы ездят по железным дорогам трех стран, в том числе транзитом. Другие совместные тренировки спасателей уже внесли в календарь.
МЧС Беларуси, России и Казахстана сотрудничают постоянно. Последние случаи –ликвидация последствий землетрясения в Турции, тушение лесных пожаров, совместная передача гуманитарной помощи.
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Об этом договорились министры по чрезвычайным ситуациям трех стран. Совместная коллегия ведомств прошла в белорусском Гродно.
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