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Спасатели Беларуси, России и Казахстана проведут совместные учения

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели Беларуси, России и Казахстана проведут совместные учения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спасатели Беларуси, России и Казахстана проведут совместные учения по ликвидации аварий на железной дороге. Об этом договорились министры по чрезвычайным ситуациям трех стран. Совместная коллегия ведомств прошла в белорусском Гродно, сообщает «МИР 24».

«Порядка пяти мероприятий практических мы проведем в Российской Федерации, такое же количество мероприятий пройдет на территории Казахстана. И мы здесь, в Беларуси, тоже готовы поделиться своим практическим опытом в решении тех или иных задач: многоборье спасателей, подготовка практических подразделений», – сказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Дату учений пока не определили. Задумка – отработать ликвидацию инцидентов с опасными грузами, например, их утечку. Такие составы ездят по железным дорогам трех стран, в том числе транзитом. Другие совместные тренировки спасателей уже внесли в календарь.

МЧС Беларуси, России и Казахстана сотрудничают постоянно. Последние случаи –ликвидация последствий землетрясения в Турции, тушение лесных пожаров, совместная передача гуманитарной помощи.



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Теги: Гродно
 
 
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Об этом договорились министры по чрезвычайным ситуациям трех стран. Совместная коллегия ведомств прошла в белорусском Гродно.
 
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