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Живущие в Израиле белорусы рассказали о жизни под звуки сирен и обстрелов

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Живущие в Израиле белорусы рассказали о жизни под звуки сирен и обстрелов
 Zuma/ТАСС

Во время обострения ситуации на Ближнем Востоке в Израиле оказались тысячи белорусов. Часть из них – в безопасных городах, некоторые – недалеко от эпицентра событий. Сейчас им приходится спускаться в бомбоубежища, искать в магазинах питьевую воду и у каждого готовы тревожные сумки. Пообщаться с ними удалось корреспонденту «МИР 24» Янине Василевской.

Более 150 обращений о помощи поступило в посольство Беларуси в Израиле. Большинство от туристов. Известно о трех пострадавших гражданах. Их госпитализировали. Состояние одной женщины крайне тяжелое. Сейчас в Израиле, по разным оценкам, живут до 130 тысяч выходцев из Беларуси.

Когда раздается сигнал к спасению, в бомбоубежище нужно оказаться как можно быстрее. Белоруска Мария спустилась туда за несколько минут до интервью. И так несколько раз за день. Женщина живет в Беэр-Шеве. Это в часе езды от Ашкелона, города на границе с сектором Газа. Об эвакуации пока не думает.

«У нас нет комендантского часа, мы все находимся в домах, потому что нас настоятельно просят быть дома, минимально выходить куда-то, в магазины, потому что это может быть небезопасно. Город патрулируется. В первый день были сильные обстрелы, в 6:30 они начались, четыре часа мы провели в бомбоубежище. Единичный случай вчера был, и вот сейчас», – рассказала жительница Беэр-Шева Мария.

Владимир Гульков с семьей живет в Хайфе. Это север Израиля. Больше 30 лет назад приехал сюда из Беларуси. Сейчас сирены в городе не слышны, но обострение ситуации ощущается. Дочь – школьница – перешла на дистанционное обучение. В некоторых магазинах проблемы с продовольствием.

«Вчера мы были в супере, у нас рядом большой супер, огромный просто. Не успели мы купить воды простой. Я думаю, что брать? Жена будет недовольна, я взял простую воду в маленьких бутылочках для того, чтобы брать с собой», – поделился житель Хайфы Владимир Гульков.

Вода, еда, документы и ценные вещи – содержимое тревожного рюкзака. Его берут с собой в убежище на случай, если пробыть там придется долго. Об угрозе в Израиле сообщают не только на иврите, но и на русском. Предупреждения звучат по телевидению, радио и в соцсетях.

Белорусы есть и среди жителей сектора Газа. Это несколько десятков женщин с детьми. Эвакуировать их поможет российская сторона. Об этом сообщил консул Беларуси в Израиле. Граждане страны смогут улететь вместе с россиянами. Рейс будет централизованным, но сроки эвакуации пока неизвестны.



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Сейчас в еврейском государстве, по разным оценкам, живут до 130 тысяч выходцев из Беларуси.
 
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