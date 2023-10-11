Живущие в Израиле белорусы рассказали о жизни под звуки сирен и обстрелов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Zuma/ТАСС

Во время обострения ситуации на Ближнем Востоке в Израиле оказались тысячи белорусов. Часть из них – в безопасных городах, некоторые – недалеко от эпицентра событий. Сейчас им приходится спускаться в бомбоубежища, искать в магазинах питьевую воду и у каждого готовы тревожные сумки. Пообщаться с ними удалось корреспонденту «МИР 24» Янине Василевской.

Более 150 обращений о помощи поступило в посольство Беларуси в Израиле. Большинство от туристов. Известно о трех пострадавших гражданах. Их госпитализировали. Состояние одной женщины крайне тяжелое. Сейчас в Израиле, по разным оценкам, живут до 130 тысяч выходцев из Беларуси.

Когда раздается сигнал к спасению, в бомбоубежище нужно оказаться как можно быстрее. Белоруска Мария спустилась туда за несколько минут до интервью. И так несколько раз за день. Женщина живет в Беэр-Шеве. Это в часе езды от Ашкелона, города на границе с сектором Газа. Об эвакуации пока не думает.

«У нас нет комендантского часа, мы все находимся в домах, потому что нас настоятельно просят быть дома, минимально выходить куда-то, в магазины, потому что это может быть небезопасно. Город патрулируется. В первый день были сильные обстрелы, в 6:30 они начались, четыре часа мы провели в бомбоубежище. Единичный случай вчера был, и вот сейчас», – рассказала жительница Беэр-Шева Мария.

Владимир Гульков с семьей живет в Хайфе. Это север Израиля. Больше 30 лет назад приехал сюда из Беларуси. Сейчас сирены в городе не слышны, но обострение ситуации ощущается. Дочь – школьница – перешла на дистанционное обучение. В некоторых магазинах проблемы с продовольствием.