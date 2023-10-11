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Живущие в Израиле белорусы рассказали о жизни под звуки сирен и обстрелов
11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Zuma/ТАСС
Во время обострения ситуации на Ближнем Востоке в Израиле оказались тысячи белорусов. Часть из них – в безопасных городах, некоторые – недалеко от эпицентра событий. Сейчас им приходится спускаться в бомбоубежища, искать в магазинах питьевую воду и у каждого готовы тревожные сумки. Пообщаться с ними удалось корреспонденту «МИР 24» Янине Василевской.
Более 150 обращений о помощи поступило в посольство Беларуси в Израиле. Большинство от туристов. Известно о трех пострадавших гражданах. Их госпитализировали. Состояние одной женщины крайне тяжелое. Сейчас в Израиле, по разным оценкам, живут до 130 тысяч выходцев из Беларуси.
Когда раздается сигнал к спасению, в бомбоубежище нужно оказаться как можно быстрее. Белоруска Мария спустилась туда за несколько минут до интервью. И так несколько раз за день. Женщина живет в Беэр-Шеве. Это в часе езды от Ашкелона, города на границе с сектором Газа. Об эвакуации пока не думает.
Владимир Гульков с семьей живет в Хайфе. Это север Израиля. Больше 30 лет назад приехал сюда из Беларуси. Сейчас сирены в городе не слышны, но обострение ситуации ощущается. Дочь – школьница – перешла на дистанционное обучение. В некоторых магазинах проблемы с продовольствием.
«Вчера мы были в супере, у нас рядом большой супер, огромный просто. Не успели мы купить воды простой. Я думаю, что брать? Жена будет недовольна, я взял простую воду в маленьких бутылочках для того, чтобы брать с собой», – поделился житель Хайфы Владимир Гульков.
Вода, еда, документы и ценные вещи – содержимое тревожного рюкзака. Его берут с собой в убежище на случай, если пробыть там придется долго. Об угрозе в Израиле сообщают не только на иврите, но и на русском. Предупреждения звучат по телевидению, радио и в соцсетях.
Белорусы есть и среди жителей сектора Газа. Это несколько десятков женщин с детьми. Эвакуировать их поможет российская сторона. Об этом сообщил консул Беларуси в Израиле. Граждане страны смогут улететь вместе с россиянами. Рейс будет централизованным, но сроки эвакуации пока неизвестны.
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Сейчас в еврейском государстве, по разным оценкам, живут до 130 тысяч выходцев из Беларуси.
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