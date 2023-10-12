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Выставка-ярмарка товаров для женщин открылась в Минске

12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит международная выставка «LADY Expo». На ней косметика, парфюмерия, одежда от белорусских предприятий, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В одежде для женщин Татьяна Трофименкова воплотила мечту детства. С должности бухгалтера ушла в дизайнеры. Теперь у нее свой бренд.

«Я шила когда-то и обычную одежду. Сейчас шью свадебные, вечерние платья, корсеты. Очень часто я еще даю платья напрокат, и девушки, многие, сейчас популярны фотосессии, и для фотосессий такую красоту я им предоставляю», – рассказала дизайнер, предприниматель Татьяна Трофименкова.

Здесь десятки павильонов с товарами для женщин. От витаминов и украшений до одежды и косметики. По статистике, в уходе за красотой жительницы стран Содружества часто доверяются белорусским производителям. А сейчас в условиях санкций они активно занимают пустые ниши.

«Мы пытаемся выбирать самое лучшее, еще которое не представлено максимально на рынке, и максимально первыми выводить на рынок. Поэтому свой подход для того, чтобы формировать спрос или проявлять интерес мы видим в том, что мы запускаем новые активы, или как-то их адаптируем в новые виды продукции», – отметила маркетолог бренда белорусской косметики Светлана Василенок.

Свой подход к женской красоте показали и мужчины. Николай Ярец дает почувствовать Беларусь… на запах. Ароматы пущ, озер и полей передает через древесные и лесные ароматы. А для белорусских женщин в коллекции особый аромат.

«Воплощение белорусской женственности – есть такой аромат у нас. Это именно воплощение белорусской женщины, девушки, которая звучит очень легко, ненавязчиво, нежно», – описал аромат парфюмер, предприниматель Николай Ярец.

В Беларуси больше 75 тысяч женщин-предпринимателей. И страна активно их поддерживает. И такой подход не только для сферы красоты.

«Зачастую женщины-предприниматели представляют те сферы, которые считаются традиционно мужскими. Производство, переработка, технологии. Удивительно, но они там уверенно справляются, и поверьте, эффективность, дисциплина и порядок производства иногда на таком достойнейшем высоком уровне», – констатировал председатель правления белорусского банка Олег Козорезов.

Выставка товаров для женщин уникальна для Беларуси. С воплощением идеи помог Белорусский союз женщин. Организаторы говорят, форум станет традицией. Желающих показать свою продукцию немало.



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Теги: Минск
 
 
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В павильонах огромный ассортимент – от витаминов и украшений до одежды и косметики.
 
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