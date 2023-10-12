Выставка-ярмарка товаров для женщин открылась в Минске

«Мы пытаемся выбирать самое лучшее, еще которое не представлено максимально на рынке, и максимально первыми выводить на рынок. Поэтому свой подход для того, чтобы формировать спрос или проявлять интерес мы видим в том, что мы запускаем новые активы, или как-то их адаптируем в новые виды продукции», – отметила маркетолог бренда белорусской косметики Светлана Василенок.

Свой подход к женской красоте показали и мужчины. Николай Ярец дает почувствовать Беларусь… на запах. Ароматы пущ, озер и полей передает через древесные и лесные ароматы. А для белорусских женщин в коллекции особый аромат.

«Воплощение белорусской женственности – есть такой аромат у нас. Это именно воплощение белорусской женщины, девушки, которая звучит очень легко, ненавязчиво, нежно», – описал аромат парфюмер, предприниматель Николай Ярец.

В Беларуси больше 75 тысяч женщин-предпринимателей. И страна активно их поддерживает. И такой подход не только для сферы красоты.

«Зачастую женщины-предприниматели представляют те сферы, которые считаются традиционно мужскими. Производство, переработка, технологии. Удивительно, но они там уверенно справляются, и поверьте, эффективность, дисциплина и порядок производства иногда на таком достойнейшем высоком уровне», – констатировал председатель правления белорусского банка Олег Козорезов.

Выставка товаров для женщин уникальна для Беларуси. С воплощением идеи помог Белорусский союз женщин. Организаторы говорят, форум станет традицией. Желающих показать свою продукцию немало.