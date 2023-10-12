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Выставка-ярмарка товаров для женщин открылась в Минске
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит международная выставка «LADY Expo». На ней косметика, парфюмерия, одежда от белорусских предприятий, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В одежде для женщин Татьяна Трофименкова воплотила мечту детства. С должности бухгалтера ушла в дизайнеры. Теперь у нее свой бренд.
«Я шила когда-то и обычную одежду. Сейчас шью свадебные, вечерние платья, корсеты. Очень часто я еще даю платья напрокат, и девушки, многие, сейчас популярны фотосессии, и для фотосессий такую красоту я им предоставляю», – рассказала дизайнер, предприниматель Татьяна Трофименкова.
«Мы пытаемся выбирать самое лучшее, еще которое не представлено максимально на рынке, и максимально первыми выводить на рынок. Поэтому свой подход для того, чтобы формировать спрос или проявлять интерес мы видим в том, что мы запускаем новые активы, или как-то их адаптируем в новые виды продукции», – отметила маркетолог бренда белорусской косметики Светлана Василенок.
Свой подход к женской красоте показали и мужчины. Николай Ярец дает почувствовать Беларусь… на запах. Ароматы пущ, озер и полей передает через древесные и лесные ароматы. А для белорусских женщин в коллекции особый аромат.
«Воплощение белорусской женственности – есть такой аромат у нас. Это именно воплощение белорусской женщины, девушки, которая звучит очень легко, ненавязчиво, нежно», – описал аромат парфюмер, предприниматель Николай Ярец.
В Беларуси больше 75 тысяч женщин-предпринимателей. И страна активно их поддерживает. И такой подход не только для сферы красоты.
Выставка товаров для женщин уникальна для Беларуси. С воплощением идеи помог Белорусский союз женщин. Организаторы говорят, форум станет традицией. Желающих показать свою продукцию немало.
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