Отдаленные белорусские лесхозы оснастят сушильными комплексами для древесины

«Всегда пользуются продукцией, если фура загружена до 40 кубов. Сейчас 25 сырой лесхоз отгружает, а будет отгружать 35-38. Следующий комплекс побольше будет, в Хойникском лесхозе. В отдаленных, если можно так сказать, лесхозах нам надо удешевить транспорт», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

В год такой лесхоз сможет сушить до шести с половиной тысяч кубических метров пилопродукции.