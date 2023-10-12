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Отдаленные белорусские лесхозы оснастят сушильными комплексами для древесины
12.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открыли новый сушильный комплекс для древесины. Доставка дерева в сухом виде поможет сэкономить, передает телеканал «МИР 24».
«Всегда пользуются продукцией, если фура загружена до 40 кубов. Сейчас 25 сырой лесхоз отгружает, а будет отгружать 35-38. Следующий комплекс побольше будет, в Хойникском лесхозе. В отдаленных, если можно так сказать, лесхозах нам надо удешевить транспорт», – отметил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
В год такой лесхоз сможет сушить до шести с половиной тысяч кубических метров пилопродукции.
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Доставка дерева в сухом виде поможет сэкономить. В фуры будет помещаться больше пиломатериала.
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