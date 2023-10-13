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Картины женщин-художников продали на благотворительном аукционе в Минске
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
С молотка в Минске ушли 16 картин. Там прошел финал благотворительного проекта Белорусского союза женщин, передает телеканал «МИР 24».
Картины выполнены в разных техниках. Они созданы руками белорусских женщин, для которых творчество не профессия, а хобби.
В ходе благотворительной акции «Ее рук дело» удалось собрать более 17 тысяч белорусских рублей или свыше полумиллиона российских. Собранные средства направят на помощь нуждающимся многодетным семьям и на лечение детей.
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Собранные средства направят на помощь нуждающимся многодетным семьям и на лечение детей.
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