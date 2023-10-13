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Картины женщин-художников продали на благотворительном аукционе в Минске

13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Картины женщин-художников продали на благотворительном аукционе в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: мир

С молотка в Минске ушли 16 картин. Там прошел финал благотворительного проекта Белорусского союза женщин, передает телеканал «МИР 24».

Картины выполнены в разных техниках. Они созданы руками белорусских женщин, для которых творчество не профессия, а хобби.

«Задача Белорусского союза женщин – это, действительно, их объединять. Потому что не каждая знает, как это сделать, куда пойти. А когда есть сила, которая объединяет, есть какой-то путь, который они могут пройти, чтобы сделать это доброе дело, мне кажется, у женщин меняется выражение лица, горят глаза. И когда они видят свои картины во Дворце Независимости, они понимают и верят в то, что их творчество – это не просто творчество для домашних, это то, что интересно и нужно всем белорусам. А когда это конкретно поможет какому-то конкретному человеку, чтобы он стал здоровым и полноценным. Тут слова излишне, правда», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

В ходе благотворительной акции «Ее рук дело» удалось собрать более 17 тысяч белорусских рублей или свыше полумиллиона российских. Собранные средства направят на помощь нуждающимся многодетным семьям и на лечение детей.



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Теги: Минск
 
 
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Собранные средства направят на помощь нуждающимся многодетным семьям и на лечение детей.
 
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