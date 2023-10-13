Картины женщин-художников продали на благотворительном аукционе в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С молотка в Минске ушли 16 картин. Там прошел финал благотворительного проекта Белорусского союза женщин, передает телеканал «МИР 24».

Картины выполнены в разных техниках. Они созданы руками белорусских женщин, для которых творчество не профессия, а хобби.