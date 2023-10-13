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Беларусь и Челябинская область договорились о новых кооперационных проектах
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил с рабочим визитом Челябинск. Он рассказал о результатах сотрудничества российского региона и Беларуси, передает «МИР 24».
Страна поставляет на Южный Урал уже готовые машины: тракторы, комбайны, грузовики. Товарооборот за год вырос на 75%. Сейчас обсуждают новые точки сотрудничества.
Беларусь готова предложить решения для сельского хозяйства. Это и овощехранилища, и молочно-товарные фермы, и зерносушильные комплексы. Помимо новых проектов, Минск и Челябинск в скором времени свяжет и авиасообщение. Открытие рейса анонсировал губернатор российского региона.
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Товарооборот между российским регионом и республикой за год вырос на 75%. В скором времени Минск и Челябинск свяжет авиасообщение.
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