Беларусь и Челябинская область договорились о новых кооперационных проектах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил с рабочим визитом Челябинск. Он рассказал о результатах сотрудничества российского региона и Беларуси, передает «МИР 24».

Страна поставляет на Южный Урал уже готовые машины: тракторы, комбайны, грузовики. Товарооборот за год вырос на 75%. Сейчас обсуждают новые точки сотрудничества.

«В регионе очень развит интеллектуальный потенциал. Большое количество учебных заведений, конструкторских бюро работают в сфере робототехники, цифровизации, беспилотных систем. Я уверен, что мы найдем местные структуры, с которыми сможем вступить в кооперацию», – сказал Головченко.

«Отдельная новая тема – это строительство объектов силами белорусских строителей. Товарооборот строительных материалов из Челябинской области в Беларусь и наоборот сегодня только растет. Здесь есть все возможности нам дальше развиваться», – отметил губернатор Челябинской области России Алексей Текслер.

Беларусь готова предложить решения для сельского хозяйства. Это и овощехранилища, и молочно-товарные фермы, и зерносушильные комплексы. Помимо новых проектов, Минск и Челябинск в скором времени свяжет и авиасообщение. Открытие рейса анонсировал губернатор российского региона.