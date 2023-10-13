Белорусского депутата не пустили в Польшу

«Польша повела себя не совсем понятно, выстроив забор, или, скажем так, завесу по отношению как к белорусским гражданам, так и к парламентариям. Варшава делает все возможное, чтобы агрессивная риторика со стороны политической элиты, власти сохранялась. Польша не нацелена на конструктивный диалог с дружественной стороной, с соседями», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денис Карась.

Выборы в парламент Польши пройдут в это воскресенье, 15 октября. Жители изберут 460 депутатов сейма и 100 сенаторов. Предыдущее голосование было четыре года назад.