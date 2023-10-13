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Белорусского депутата не пустили в Польшу
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Польша не впустила в страну белорусского депутата. Он направлялся в Варшаву в составе миссии ОБСЕ как наблюдатель за парламентскими выборами, передает телеканал «МИР 24».
«Польша повела себя не совсем понятно, выстроив забор, или, скажем так, завесу по отношению как к белорусским гражданам, так и к парламентариям. Варшава делает все возможное, чтобы агрессивная риторика со стороны политической элиты, власти сохранялась. Польша не нацелена на конструктивный диалог с дружественной стороной, с соседями», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Денис Карась.
Выборы в парламент Польши пройдут в это воскресенье, 15 октября. Жители изберут 460 депутатов сейма и 100 сенаторов. Предыдущее голосование было четыре года назад.
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Денис Карась был выбран в качестве наблюдателя за парламентскими выборами соседней страны.
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