Новосибирский центр «Скиф» начнет сотрудничать с белорусскими учеными

Среди будущих направления сотрудничества выделили определение кристаллической структуры материалов, исследование структурно-фазовых превращений в тугоплавких и ультратугоплавких композиционных материалах и покрытиях нового поколения при высоких температурах, процессов динамического взаимодействия трущихся сопряжений и многое другое.

Также существуют планы по созданию российско-белорусской экспериментальной станции в составе Центра «СКИФ». Ее могут использовать, в частности, для исследований, посвященных защите электронных компонентов от радиационного воздействия и созданию безлитиевых аккумуляторных батарей.