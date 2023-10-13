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Новосибирский центр «Скиф» начнет сотрудничать с белорусскими учеными
13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») заключил меморандум о научно-техническом сотрудничестве с двумя белорусскими научными организациями. Это отделение физико-технических наук и научно-практический центр по материаловедению Национальной академии наук Беларуси.
Новосибирский центр «СКИФ» представляет собой международный центр по использованию синхротронного излучения. Результаты его работы могут применяться в самых разных научных областях, от материаловедения до археологии.
Среди будущих направления сотрудничества выделили определение кристаллической структуры материалов, исследование структурно-фазовых превращений в тугоплавких и ультратугоплавких композиционных материалах и покрытиях нового поколения при высоких температурах, процессов динамического взаимодействия трущихся сопряжений и многое другое.
Также существуют планы по созданию российско-белорусской экспериментальной станции в составе Центра «СКИФ». Ее могут использовать, в частности, для исследований, посвященных защите электронных компонентов от радиационного воздействия и созданию безлитиевых аккумуляторных батарей.
Ранее сообщалось, что
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ЦКП «СКИФ» заключил первые международные соглашения о научно-техническом сотрудничестве.
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