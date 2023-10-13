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Новосибирский центр «Скиф» начнет сотрудничать с белорусскими учеными

13.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») заключил меморандум о научно-техническом сотрудничестве с двумя белорусскими научными организациями. Это отделение физико-технических наук и научно-практический центр по материаловедению Национальной академии наук Беларуси.

Новосибирский центр «СКИФ» представляет собой международный центр по использованию синхротронного излучения. Результаты его работы могут применяться в самых разных научных областях, от материаловедения до археологии.

«Знаково, что первые международные соглашения ЦКП «СКИФ» подписал именно с белорусскими коллегами, с которыми нас связывают давние профессиональные и дружеские отношения», – подчеркнул директор ЦКП «СКИФ» член-корреспондент РАН Евгений Левичев.

Среди будущих направления сотрудничества выделили определение кристаллической структуры материалов, исследование структурно-фазовых превращений в тугоплавких и ультратугоплавких композиционных материалах и покрытиях нового поколения при высоких температурах, процессов динамического взаимодействия трущихся сопряжений и многое другое.

Также существуют планы по созданию российско-белорусской экспериментальной станции в составе Центра «СКИФ». Ее могут использовать, в частности, для исследований, посвященных защите электронных компонентов от радиационного воздействия и созданию безлитиевых аккумуляторных батарей.

Ранее сообщалось, что в Беларуси стартовал форум «Искусственный интеллект». Белорусские ученые представили более 100 инновационных разработок.



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ЦКП «СКИФ» заключил первые международные соглашения о научно-техническом сотрудничестве.
 
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