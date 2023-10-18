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Лукашенко предложил Венесуэле выработать дорожную карту сотрудничества

18.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил Венесуэле выработать дорожную карту сотрудничества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту по сотрудничеству с Венесуэлой. Президент Беларуси принял главу МИД Республики Ивана Хиль Пинто в Минске, передает «МИР 24».

Белорусский лидер назвал Венесуэлу давним партнером. Он отметил, что взаимодействие между двумя странами замедлилось, в частности из-за внешних факторов, и призвал вывести сотрудничество Минска и Каракаса на новый уровень.

«Нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси. Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим, Кубу, мы согласны», – отметил Лукашенко.

Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы рассказал о планах по развитию сотрудничества, прежде всего в сферах торговли и промышленности. Министры и руководители предприятий обеих стран обсудят конкретные шаги на заседании, которое пройдет в ноябре.

«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Большой объем работы нас ожидает, и мы ориентированы развивать дальше не только наши политические контакты, но и усилить наше торгово-экономическое сотрудничество», –сказал Иван Хиль Пинто.

Александр Лукашенко заявил, что МИД Беларуси готов выполнить все договоренности с Венесуэлой до конца этого.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси принял главу МИД Республики Ивана Хиль Пинто в Минске.
 
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