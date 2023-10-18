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Лукашенко предложил Венесуэле выработать дорожную карту сотрудничества
18.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту по
Белорусский лидер назвал Венесуэлу давним партнером. Он отметил, что взаимодействие между двумя странами замедлилось, в частности из-за внешних факторов, и призвал вывести сотрудничество Минска и Каракаса на новый уровень.
Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы рассказал о планах по развитию сотрудничества, прежде всего в сферах торговли и промышленности. Министры и руководители предприятий обеих стран обсудят конкретные шаги на заседании, которое пройдет в ноябре.
«Мы приложим максимум усилий для того, чтобы не просто перезапустить наши двусторонние отношения, а вывести их на еще более высокий уровень. Большой объем работы нас ожидает, и мы ориентированы развивать дальше не только наши политические контакты, но и усилить наше торгово-экономическое сотрудничество», –сказал Иван Хиль Пинто.
Александр Лукашенко заявил, что МИД Беларуси готов выполнить все договоренности с Венесуэлой до конца этого.
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Президент Беларуси принял главу МИД Республики Ивана Хиль Пинто в Минске.
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