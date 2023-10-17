Форум инженерно-технологический вузов Союзного государства проведут в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дружба университетов и молодых ученых. В Беларуси готовятся к проведению форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Его проводят каждый год , сообщает «МИР 24».

Главные участники – молодые ученые. Студенты, магистранты и аспиранты готовят доклады об инновациях. В этом году обсудят, как внедрять цифровые технологии в инженерное образование. Отдельно будет работать секция о бизнесе. Студенты привезут стартап проекты и научатся их защищать перед экспертами.

«Примут участие, по сегодняшним данным, не менее 40 университетов России и все технические университеты Республики Беларусь. Но фактически можно считать, что это форум международный, очень много желающих, которые зарегистрировались, это Узбекистан, Казахстан, Китай», – сказал первый проректор Белорусского национального техуниверситета Георгий Вершина.

Форум традиционно примет Белорусский национальный технический университет. Этот вуз лидер в подготовке инженерных кадров в стране.