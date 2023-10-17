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Форум инженерно-технологический вузов Союзного государства проведут в Минске
17.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дружба университетов и молодых ученых. В Беларуси готовятся к проведению форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства.
Главные участники – молодые ученые. Студенты, магистранты и аспиранты готовят доклады об инновациях. В этом году обсудят, как внедрять цифровые технологии в инженерное образование. Отдельно будет работать секция о бизнесе. Студенты привезут стартап проекты и научатся их защищать перед экспертами.
Форум традиционно примет Белорусский национальный технический университет. Этот вуз лидер в подготовке инженерных кадров в стране.
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Студенты, магистранты и аспиранты готовят доклады об инновациях. В этом году они обсудят, как внедрять цифровые технологии в инженерное образование.
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