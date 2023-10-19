Хозяйства Беларуси увеличат объемы производства рыбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рыбоводные хозяйства Беларуси готовы увеличить объемы производства, особенно ценных пород рыбы – форели, осетровых. В стране построят новые хозяйства, подготовят больше специалистов. Проекты поддерживает и президент Александр Лукашенко. Рыбу Беларусь производит не только для себя, но и поставляет на экспорт, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

От малька до килограммовой особи. В этих резервуарах почти весь жизненный путь форели. На выращивание одной рыбы уходит год. Вода насыщается кислородом и циркулирует, словно в реке, а корм подается автоматически каждые 45 минут.

«Температура воды в основном 11-12 градусов, мальку подогреваем немного воду до 15-16 градусов, он от этого намного быстрее растет, кушает очень хорошо корм», – рассказал рыбовод форелевого хозяйства Роман Батурин.

Взрослую рыбу отправляют на переработку. Здесь из нее достают икру. Саму форель разделывают на стейки, коптят и солят.

«Она малосоленая, там соль до 4%, поэтому необходим консервант. Форель полезна омега-3 жирными кислотами, там много фосфора, селена, отсутствует ртуть, которая есть в морской рыбе», – рассказала начальник производственного участка форелевого хозяйства Наталья Сивакова.

В этом форелевом хозяйстве четыре комплекса. Один из них в августе 2019 года посетил президент Александр Лукашенко. Тогда он поручил расширить производство. Форель востребована на внутреннем рынке. Хорошо берут белорусскую рыбу и за рубежом.

«Чего медлим, чего мы боимся? Технологии прекрасные, можем делать, рынки есть. Поэтому надо актуализировать программу и внести конкретные предложения мне уже в этом году. Где будем строить, что будем строить, какие цеха? Давайте займемся. Как минимум надо удвоить производство рыбы, и не только на Могилевщине», – сказал Лукашенко.

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